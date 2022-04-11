1公斤上萬 屏東第一鮪拍出新高 嘗一口要價400元

今年第一鮪在主拍官、屏東縣長潘孟安（左三）及藝人康康（右四）相互拉抬下，以每公斤1萬100元高價拍出。（記者魏斌／攝影）

2022年屏東第一尾黑鮪魚拍賣 會昨天登場，屏東縣長潘孟安擔任主拍官，幽默地說「我任期最後一尾，要喊高一點，不要太便宜」，經10多分鐘競價，以每公斤1萬100元（台幣，下同，約350美元）賣出，寫下新高紀錄。得標者東港佳珍海產餐廳業者蕭受發第11次標下第一鮪，他說，上好部位生魚片一片要賣1000元（約34.6美元）才合乎成本，會嚇跑客人，將以一盤7片2500至3000元（約86.5美元至104美元）價格上市，嘗一口逼近400元（約13.8美元）。

屏東黑鮪魚文化觀光 季活動延續21年，今年第一鮪由琉球籍漁船「榮漁滿號」在台灣西南方海域小琉球附近捕獲。37歲船長陳金平備受鼓舞，同為漁民的父親陳榮利說，兒子返港前，他興奮、緊張到睡不著，兒子青出於藍讓他很欣慰，也笑說「過去從未釣過第一鮪的運氣都留給兒子」。

拍賣會昨天在東港魚市場舉辦，上午11時多，「榮漁滿號」在海巡艦艇開航下進港，現場歡聲雷動，氣氛沸騰。經量測，第一鮪身長208公分，重達210.6公斤，與過往第一鮪個頭相比雖然偏輕，但捕獲的「榮漁滿號」是未滿20噸小型漁船，以小搏大很不容易。

潘孟安上台主拍，與藝人康康一搭一唱刺激買家出價，最後以每公斤1萬100元拍出，總價212萬1000元（約7萬3356美元）。得標的佳珍海產餐廳老闆蕭受發說，體會漁民討海辛勞，才出高價搶標，16年前第3次標下第一鮪，當時每公斤僅1290元（約44.6美元），今年得標價暴增近8倍。餐廳門口貼出紅榜，不少老饕打電話預訂，想大啖黑鮪魚鮮美滋味。