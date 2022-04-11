我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約時代廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

華府晚宴增至68人確診 佛奇：拜登防疫嚴不太可能染疫

1公斤上萬 屏東第一鮪拍出新高 嘗一口要價400元

記者魏斌／屏東11日電
今年第一鮪在主拍官、屏東縣長潘孟安（左三）及藝人康康（右四）相互拉抬下，以每公斤1萬100元高價拍出。（記者魏斌／攝影）
今年第一鮪在主拍官、屏東縣長潘孟安（左三）及藝人康康（右四）相互拉抬下，以每公斤1萬100元高價拍出。（記者魏斌／攝影）

2022年屏東第一尾黑鮪魚拍賣會昨天登場，屏東縣長潘孟安擔任主拍官，幽默地說「我任期最後一尾，要喊高一點，不要太便宜」，經10多分鐘競價，以每公斤1萬100元（台幣，下同，約350美元）賣出，寫下新高紀錄。得標者東港佳珍海產餐廳業者蕭受發第11次標下第一鮪，他說，上好部位生魚片一片要賣1000元（約34.6美元）才合乎成本，會嚇跑客人，將以一盤7片2500至3000元（約86.5美元至104美元）價格上市，嘗一口逼近400元（約13.8美元）。

屏東黑鮪魚文化觀光季活動延續21年，今年第一鮪由琉球籍漁船「榮漁滿號」在台灣西南方海域小琉球附近捕獲。37歲船長陳金平備受鼓舞，同為漁民的父親陳榮利說，兒子返港前，他興奮、緊張到睡不著，兒子青出於藍讓他很欣慰，也笑說「過去從未釣過第一鮪的運氣都留給兒子」。

拍賣會昨天在東港魚市場舉辦，上午11時多，「榮漁滿號」在海巡艦艇開航下進港，現場歡聲雷動，氣氛沸騰。經量測，第一鮪身長208公分，重達210.6公斤，與過往第一鮪個頭相比雖然偏輕，但捕獲的「榮漁滿號」是未滿20噸小型漁船，以小搏大很不容易。

潘孟安上台主拍，與藝人康康一搭一唱刺激買家出價，最後以每公斤1萬100元拍出，總價212萬1000元（約7萬3356美元）。得標的佳珍海產餐廳老闆蕭受發說，體會漁民討海辛勞，才出高價搶標，16年前第3次標下第一鮪，當時每公斤僅1290元（約44.6美元），今年得標價暴增近8倍。餐廳門口貼出紅榜，不少老饕打電話預訂，想大啖黑鮪魚鮮美滋味。

拍賣 觀光

上一則

聚餐喝酒誤開包廂惹殺機？ 20歲士兵失蹤陳屍大圳

下一則

民眾黨內亂不斷 綠營也別高興太早

延伸閱讀

民進黨屏東縣長初選 新潮流周春米勝出

民進黨屏東縣長初選 新潮流周春米勝出
以為是老公？她「醉酒斷片」咬警 少將夫護妻都被逮

以為是老公？她「醉酒斷片」咬警 少將夫護妻都被逮
屏東鳳梨外銷新加坡最大超市 罕見首櫃滿噸

屏東鳳梨外銷新加坡最大超市 罕見首櫃滿噸
混種比特犬狂撕咬 2歲娃43處傷滿身血

混種比特犬狂撕咬 2歲娃43處傷滿身血

熱門新聞

台灣新銳設計師李政瀚（左）、于薇以「八歌浪Pakelang」專輯，獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，也為台灣贏得首次葛萊美獎榮耀。（中央社）

台灣首座葛萊美得主 進美國海關差點「被遣返」

2022-04-06 20:51
圖為中華民國國旗。本報系資料照片。（記者黃義書／攝影）

菜單「台灣三明治」放國旗 紐西蘭咖啡館遭洗一星負評

2022-04-03 21:24
法務部行政執行署花蓮分署將於12日拍賣吉安鄉的兩筆土地，因毗鄰公墓，土地上現有42座墓基。（圖：花蓮分署提供）

積欠千萬遺產稅 他名下千坪農「墓」地遭法拍

2022-04-08 00:15
彭明敏（前右）。（本報資料照片）

「台獨教父」彭明敏離世 享耆壽98歲

2022-04-07 20:46
杜汶澤希望台港兩地不要因為此事產生太大矛盾。圖／摘自臉書

王喜爆血喊「通緝」採檢人員 杜汶澤千文勸尊重台灣

2022-04-04 11:48
台北市議員羅智強（左）原定2日宣布參選桃園市長，卻在和黨主席朱立倫（右）深談後踩煞車。（本報資料照片）

桃市長之爭 「就是不要你」 傳朱立倫狠話逼退羅智強

2022-04-04 02:29

超人氣

更多 >
法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解
華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針
俄軍集結 烏東大戰一觸即發

俄軍集結 烏東大戰一觸即發
疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿

疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿
封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？

封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？