黑道勢力介入？ 大甲媽搶轎衝突 檢將傳喚白狼 釐清有無教唆犯罪

大甲媽鑾轎9日晚行經彰化市三民路與三民路302巷口，統促黨總裁張安樂率黨員接轎被警方擋下，進而爆發激烈衝突；鎮瀾宮董事長顏清標說，「接媽祖他們都歡迎」，但不要吵架，「媽祖會不高興」。（記者劉明岩／攝影）

大甲鎮瀾宮媽祖進香隊伍前晚剛過彰化市民生地下道就發生搶轎事件，3名官警在激烈的肢體衝突中受傷，警方逮捕6名滋事分子依妨害公務等罪嫌究辦；這是近年來，大甲媽祖遶境彰化最嚴重的衝突事件，當時統促黨總裁「白狼」張安樂在場，檢警將通知他到案釐清有無教唆煽惑他人犯罪。

警政署長陳家欽昨天到彰化慰問受傷官警，他說，黑道幫派分子假藉參與宗教活動名義擾亂社會秩序，刑事警察 局、彰化縣警察局等單位已成立專案小組偵辦，參與份子一個都不會放過。媒體問他是否背後有紅色勢力，他說「這是我們偵辦的重點，希望真相調查清楚，予以嚴懲。」

大甲媽昨天凌晨從彰化市繼續沿台一線往南經大村、員林、田尾等鄉鎮，上午抵達北斗，鎮瀾宮董事長顏清標親自壓陣，因配合防疫 「不躦轎」，今年行程比以往快了約4小時。顏清標談到前一夜的衝突時說「媽祖活動大家是要熱鬧，不是要代誌（鬧事）」，大家要心平氣和恭迎媽祖，不需要這樣，不要給大家不爽快。

大甲媽祖鑾轎經過彰化市民生地下道常發生搶轎事件，今年警方共調派650名警力維安。前晚8點，只花了5分鐘就通過彰化民生地下道，原以為相安無事，沒想到沿著三民路前進到三民路302巷口時，一群穿著統促黨背心的民眾意圖搶轎。

由於防疫規定，接轎者必須打滿三劑疫苗 並造冊，但統促黨未申請、協調，也不知道接轎民眾是否打滿三劑，彰化警分局副分局長鐘振邦趨前協調時，統促黨3名支持者涉嫌推擠、嗆聲，被警方以妨害公務現行犯逮捕，隨即有人朝員警丟水瓶、動手推擠，造成鐘振邦等3名官警受傷，警方以辣椒水及電擊棒優勢警力逮捕6名滋事分子送辦。其中2人未成年，移由少年法庭處理，另4人分別以台幣3至10萬（約1038美元至3460美元）交保。

彰化縣警局說，搶轎衝突過程，張安樂全程在場，已報請彰化地檢署指揮傳喚張安樂到案，查明有無涉嫌教唆煽惑他人犯罪。三年前，張安樂帶領的統促黨支持者也曾到三民路接轎，但當時過程平和。