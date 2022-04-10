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警方將傳喚「白狼」張安樂 追查涉教唆大甲媽搶轎衝突

記者劉明岩／彰化10日電
大甲媽祖9日晚遶境行經彰化市三民路時，統促黨支持者企圖搶轎與警方發生激烈肢體衝突，被警方以現行犯逮捕。記者林敬家／攝影
大甲媽祖9日晚遶境行經彰化市三民路時，統促黨支持者企圖搶轎與警方發生激烈肢體衝突，被警方以現行犯逮捕。記者林敬家／攝影

大甲鎮瀾宮媽祖進香隊伍才過了彰化市民生地下道，疑由統促黨總裁「白狼」張安樂帶領的群眾，意圖搶轎，在三民路與警方爆發激烈肢體衝突，造成多名官警受傷，警方隨即逮捕6名滋事分子依妨害公務等罪嫌究辦，這是近年來，大甲媽祖遶境彰化最嚴重的衝突事件，彰化警方表示，衝突發生時，張安樂全程在場，今天將報請檢察官指揮，傳喚張安樂到案，查明是否有涉嫌教唆煽他人犯罪。

彰化警分局長王國峯說明案發經過，他說，當媽祖鑾駕通過民生地下道，沿著三民路前進到三民二巷口時，一群穿著統促黨背心的民眾意圖搶轎，由於依防疫規定，接轎者必須打滿三劑疫苗並造冊，但統促黨民眾事先未經申請，協調，且也不知道接接轎民眾是否打滿三劑，當時由彰化警副分局長鐘振邦趨前協調。

王國峯說，鐘振邦在協調時，統促黨有三名支持者涉嫌推擠、嗆聲，被警方以妨害公務現行犯立即逮捕，另有其他人則朝員警丟水瓶、動手推擠，造成副分局長鐘振邦多名員警受到輕傷，警方共逮捕6人滋事分子。

對於鎮瀾宮大甲媽祖遶境彰化發衝突事件，警政署也發出新聞稿，強調國內近日疫情升溫，宗教集會活動均恪遵中央流行疫情指揮中心的防疫規範，要求相關參與活動者均應接種3劑疫苗，但卻有「特定政黨張姓分子」卻刻意漠視防疫規定，且恃眾強行闖入管制區，並推打彰化分局鐘姓副分局長，經分局依法逮捕究辦。

彰化縣警局說，對於大甲媽祖遶境發生搶轎衝突一事，張安樂全程在場，彰化縣警察局10日將報請彰化地檢署指揮偵辦，依法傳喚張安樂到案，查明有無涉嫌教唆煽惑他人犯罪。三年前，張安樂帶領的統促黨支持者，也曾來三民路接轎，但當時過程平和。

大甲媽祖9日晚遶境行經彰化市三民路時，統促黨支持者企圖搶轎與警方發生激烈肢體衝突...
大甲媽祖9日晚遶境行經彰化市三民路時，統促黨支持者企圖搶轎與警方發生激烈肢體衝突，被警方以現行犯逮捕。(記者林敬家／攝影)

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