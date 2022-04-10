香客亂鬥 男偷開警車鎮場 眾人傻眼

北港武德宮有兩支進香團百人打群架，有民眾偷開警車「鎮場」。（記者蔡維斌／翻攝）

台灣財神祖廟的雲林縣北港鎮武德宮，9日有兩支進香團在廟埕爆發打群架衝突，事件起因放鞭炮引發口角，上百人打成一片，棍棒神器齊飛，連警方快打部隊都難以壓制，警方在噴辣椒水驅離 人群時，一輛警車忽然衝進現場，全場衝突才降溫，但下車的人卻不是警察 ，原來是有人在混亂中偷開未拔鑰匙的警車，讓在場民眾看傻了眼。

衝突造成兩人受傷，警方帶回20人調查，並約談「偷開」警車的何姓男子，何男供稱，自己只是在場香客，基於善意才將停在廣場外的警車駛入，詢後依妨礙公務罪送辦。

雲林地檢署指出，從現場事證來看，警車只被駛離幾公尺，何男無偷竊犯意；律師陳宗豪說，何男行為比較像冒充公務員行使職權，是否觸犯僭行公務員職權罪，應調查主觀上有無犯意。

當時來自嘉義廣慶堂和彰化和美保生會館兩批進香團，疑因放鞭炮不慎燒到另一方神轎的彩帶，被認為對神明不敬，雙方爆發口角進而引爆百人打群架。

快打部隊獲報迅速抵達，但薄弱警力無法壓制百人場面。此時衝進來一輛警車，警方原以為是同事支援，不料何男才一下車，即被神轎隊的人拉走，大家此時才知何男不是警察，全部看傻了眼，不過意外化解這場衝突。