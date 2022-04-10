我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海一養老院爆發疫情 多名老人死亡

台本土確診屢創新高 醫師預估17天後將單日破萬

白狼帶隊接駕大甲媽 與警爆衝突

台灣新聞組／綜合10日電
大甲媽祖鑾轎遶境彰化，9日晚進入搶轎熱點民生地下道，鎮瀾宮董事長顏清標（中）扶轎。（記者許正宏／攝影）
大甲媽祖鑾轎遶境彰化，9日晚進入搶轎熱點民生地下道，鎮瀾宮董事長顏清標（中）扶轎。（記者許正宏／攝影）

台中大甲鎮瀾宮媽祖九天八夜遶境活動配合防疫「不躦轎」、提供包裝食品，行進速度約比去年提早近二小時，行進速度創新高，但鑾轎起駕不久屢傳鬥毆大混戰；大甲鎮瀾宮董事長顏清標9日現身王田一路壓鎮，彰化警方部署逾600多名警力嚴陣以待，對打架鬧事者一律以現行犯逮捕。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境配合防疫「不躦轎」，媽祖鑾駕如「急行軍」般行進，9日接近中午抵大肚區楓康超市王田總部，顏清標也到場壓陣，旋即在下午1時40分通過大度橋抵達彰化，傍晚通過彰化市民生地下道，破近30年來紀錄，之後駐駕彰化南瑤宮。

大甲媽遶境彰化市民生地下道通過後，統促黨總裁「白狼」張安樂要求接駕，不過疑未事先協調好，加上有多人身穿政黨背心，且未出示打完三劑疫苗的識別證，一群人被阻擋在外，進而與警方爆發推擠衝突，現場亂成一團，有民眾受傷，警方噴灑辣椒水，動用電擊棒，將動手人士壓制帶回警局。

顏清標說，今年信徒和去年一樣多、一樣熱情，因為「不躦轎」，遶境速度比去年快很多。

陳姓信徒說，今年防疫的關係，鑾轎在宮廟等處停留時間很短，甚至只是在門口停一下就走，且炒大麵、炒米粉的熱絡場面不復見，全部變成包裝食品，感覺「瘋媽祖」氣氛變淡了。

此外，大甲媽鑾轎9日出城僅約一小時，就有兩派機車在大甲溪橋南向側，因行車糾紛大打出手，上演街頭格鬥戰，最後出動六輛救護車到場救治傷患，鄰近值勤員警獲報迅速到場壓制逮捕六人，全案依聚眾鬥毆、傷害等罪送辦。這場大亂鬥造成交通壅塞回堵。

防疫 疫苗

上一則

香客亂鬥 男偷開警車鎮場 眾人傻眼

下一則

台本土疫情增431確診 新北市新增143例最多

延伸閱讀

大甲媽疫中起駕 花不到3分鐘 綠營從總統到立委都缺席

大甲媽疫中起駕 花不到3分鐘 綠營從總統到立委都缺席
NCAA男籃首位千勝傳奇 杜克大學K教練功成身退

NCAA男籃首位千勝傳奇 杜克大學K教練功成身退
中國男足輸到麻木？ 排名被阿曼隊超車 淪亞洲笑柄

中國男足輸到麻木？ 排名被阿曼隊超車 淪亞洲笑柄
北市勞動局勞檢鏡電視 梁文傑轟洩密 賴香伶駁亂咬

北市勞動局勞檢鏡電視 梁文傑轟洩密 賴香伶駁亂咬

熱門新聞

台灣新銳設計師李政瀚（左）、于薇以「八歌浪Pakelang」專輯，獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，也為台灣贏得首次葛萊美獎榮耀。（中央社）

台灣首座葛萊美得主 進美國海關差點「被遣返」

2022-04-06 20:51
圖為中華民國國旗。本報系資料照片。（記者黃義書／攝影）

菜單「台灣三明治」放國旗 紐西蘭咖啡館遭洗一星負評

2022-04-03 21:24
法務部行政執行署花蓮分署將於12日拍賣吉安鄉的兩筆土地，因毗鄰公墓，土地上現有42座墓基。（圖：花蓮分署提供）

積欠千萬遺產稅 他名下千坪農「墓」地遭法拍

2022-04-08 00:15
彭明敏（前右）。（本報資料照片）

「台獨教父」彭明敏離世 享耆壽98歲

2022-04-07 20:46
杜汶澤希望台港兩地不要因為此事產生太大矛盾。圖／摘自臉書

王喜爆血喊「通緝」採檢人員 杜汶澤千文勸尊重台灣

2022-04-04 11:48
本土、境外確診案例再創新高，桃園機場2日入境落地採檢陽性為186人，創單日新高。圖為桃機旅客等候落地採檢畫面。（記者季相儒／攝影）

1天新增404例 台疫情飆 首見XE變異株

2022-04-02 21:16

超人氣

更多 >
華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役
楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型

楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型
俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？
張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬

張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬
供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶