白狼帶隊接駕大甲媽 與警爆衝突

大甲媽祖鑾轎遶境彰化，9日晚進入搶轎熱點民生地下道，鎮瀾宮董事長顏清標（中）扶轎。（記者許正宏／攝影）

台中大甲鎮瀾宮媽祖九天八夜遶境活動配合防疫 「不躦轎」、提供包裝食品，行進速度約比去年提早近二小時，行進速度創新高，但鑾轎起駕不久屢傳鬥毆大混戰；大甲鎮瀾宮董事長顏清標9日現身王田一路壓鎮，彰化警方部署逾600多名警力嚴陣以待，對打架鬧事者一律以現行犯逮捕。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境配合防疫「不躦轎」，媽祖鑾駕如「急行軍」般行進，9日接近中午抵大肚區楓康超市王田總部，顏清標也到場壓陣，旋即在下午1時40分通過大度橋抵達彰化，傍晚通過彰化市民生地下道，破近30年來紀錄，之後駐駕彰化南瑤宮。

大甲媽遶境彰化市民生地下道通過後，統促黨總裁「白狼」張安樂要求接駕，不過疑未事先協調好，加上有多人身穿政黨背心，且未出示打完三劑疫苗 的識別證，一群人被阻擋在外，進而與警方爆發推擠衝突，現場亂成一團，有民眾受傷，警方噴灑辣椒水，動用電擊棒，將動手人士壓制帶回警局。

顏清標說，今年信徒和去年一樣多、一樣熱情，因為「不躦轎」，遶境速度比去年快很多。

陳姓信徒說，今年防疫的關係，鑾轎在宮廟等處停留時間很短，甚至只是在門口停一下就走，且炒大麵、炒米粉的熱絡場面不復見，全部變成包裝食品，感覺「瘋媽祖」氣氛變淡了。

此外，大甲媽鑾轎9日出城僅約一小時，就有兩派機車在大甲溪橋南向側，因行車糾紛大打出手，上演街頭格鬥戰，最後出動六輛救護車到場救治傷患，鄰近值勤員警獲報迅速到場壓制逮捕六人，全案依聚眾鬥毆、傷害等罪送辦。這場大亂鬥造成交通壅塞回堵。