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想見大甲媽 他逃獄偷單車騎129km 警稟報媽祖遶境首站就逮回

記者陳俊智／桃園10日電
八德外役監林姓受刑人（右二）為參加大甲媽遶境，竟翻牆逃獄。（記者陳俊智／攝影）
八德外役監林姓受刑人（右二）為參加大甲媽遶境，竟翻牆逃獄。（記者陳俊智／攝影）

桃園八德外役監林姓受刑人為參加大甲媽繞境，向獄方申請本周末返家探親，未料疫情升溫禁假，林男心有不甘，8日翻牆逃獄，還騎偷來的腳踏車長征129公里到台中；警方向媽祖祈求順利抓人，果真埋伏遶境第一站的清水慈雲宮，11小時內就把林男逮回。

26歲的林男有縱火、竊盜等前科，被判9年10月徒刑，殘刑尚餘4年3月，年初申請假釋雖未過關，但獄中表現良好，每周可請假外出，今年1、3月各有一次外出紀錄，4月原請好上周末外出，但疫情升溫，全國外役監獄都禁假。

林男曾跟家人提起，本周要回去隨大甲媽遶境，但未能如願，8日下午1時多趁安排到監獄洗車場工作機會，尿遁翻牆，偷了腳踏車沿台一線南下，騎了129公里，到大甲媽遶境第一站清水慈雲宮，沒想到警方守株待兔，9日凌晨一抵達就被逮。

警方掌握林男有隨大甲媽遶境念頭，因此兵分兩路，一組在鎮瀾宮尋找，一組在清水慈雲宮埋伏；專案小組埋伏時，還特地向媽祖稟報林男特徵、姓名及身分證字號，祈求媽祖保佑順利找到人，林男果然牽著偷來的腳踏車現身慈雲宮，當場被逮。

林男供稱，疫情害他不能放假，心情不好，一時衝動才會逃跑，事先無計畫；桃園地檢署複訊後，將林男送往桃園看守所繼續服殘刑，無法再享外役監待遇，涉及的脫逃及竊盜罪另案偵辦。

疫情 監獄 縱火

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