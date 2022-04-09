我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去歐洲賣天然氣比較賺 原定駛往亞洲的LNG船大轉彎

強生造訪基輔晤澤倫斯基 展現對烏克蘭堅定支持

台立法院辦菸害防制法公聽會 國民黨團：加熱菸也應禁

記者周志豪／台北報導
立院初審菸防法修正草案，電子菸與加熱菸等新興菸品是否被納管成為討論焦點。圖／聯合報系資料照片
立院初審菸防法修正草案，電子菸與加熱菸等新興菸品是否被納管成為討論焦點。圖／聯合報系資料照片

台灣行政院推「菸害防制法」修法，將禁電子菸、加味菸、禁菸年齡也提高至未滿20歲。立院衛環委員會周四將辦公聽會，法制局近日表態支持修法禁止所有加味菸品減少成癮，並要求加強學生菸害宣導。但國民黨團認為，加熱菸也應禁止。

立法院國民黨團總召曾銘宗表示，政院版「菸害防制法」修正草案，雖禁電子菸、加味菸，卻將加熱菸納管，考量政府人力不足，「納管就是不管」，修法後形同開小門開放加熱菸，實質讓加熱菸合法化，反而有危害年輕人健康之虞。

曾銘宗說，當前吸菸人口有年輕化趨勢，有95%以上的家長也反對開放加熱菸，國民黨團主張電子菸與加熱菸要雙禁，才能維護青少年健康。

國民黨團副書記長李德維也說，要禁菸就應全面禁止，但行政院現在要禁電子菸、加味菸，卻納管加熱菸，讓人一頭霧水，也可能造成民眾混淆，不利後續防制。

行政院推動「菸害防制法」修法，主張全面禁止電子菸、加味菸、指定菸品須經健康風險評估、菸品容器警示圖文標示面積由35%增加至85%、禁菸年齡由未滿18歲提高至未滿20歲、擴大禁菸場所範圍並加重罰則。

立法院法制局表示，目前立法「禁止所有加味菸品」國家已有歐盟28國、加拿大、巴西（2012年全球首推)、澳洲半數行政區、土耳其、新加坡、衣索比亞等國，台灣應趕上國際腳步，禁止危害青少年甚深的加味菸。

但法制局認為，台灣加味菸市占率約12%，每年銷售量達2億包，政府要禁絕加味菸，勢將面臨來自菸商的阻力。

此外，法制局也提到，20歲前大腦發展仍未成熟，較易受尼古丁影響，吸菸成癮率高，但2020年18歲以上吸菸行為調查顯示，超過78.3%吸菸者在20歲前就開始吸菸，為有效降低成癮率，禁止吸菸年齡提高至未滿20歲符合國際趨勢。

法制局也建議，除修法禁止外，主管機關亦應自國中、小階段起即加強菸害相關的衛教宣導及媒體識讀力，讓學生有能力識別菸品間接廣告，禁絕菸商假借贊助名義進入校園進行宣傳活動，以避免更多青少年成為吸菸人口。

國民黨 新加坡 澳洲

上一則

美專家：要抵擋解放軍 台灣有3個急迫性工作

下一則

他養鹿養出一片天 邀青年座談鼓勵返鄉

延伸閱讀

華埠尼克村漲租公聽會 居民抗議

華埠尼克村漲租公聽會 居民抗議
立院通過修憲案 18歲公民權最快年底複決

立院通過修憲案 18歲公民權最快年底複決
台立院通過18歲公民權 成首次交付公民複決修憲案

台立院通過18歲公民權 成首次交付公民複決修憲案
國民黨團支持18歲公民權修憲案 批民進黨一黨之私

國民黨團支持18歲公民權修憲案 批民進黨一黨之私

熱門新聞

台灣新銳設計師李政瀚（左）、于薇以「八歌浪Pakelang」專輯，獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，也為台灣贏得首次葛萊美獎榮耀。（中央社）

台灣首座葛萊美得主 進美國海關差點「被遣返」

2022-04-06 20:51
圖為中華民國國旗。本報系資料照片。（記者黃義書／攝影）

菜單「台灣三明治」放國旗 紐西蘭咖啡館遭洗一星負評

2022-04-03 21:24
法務部行政執行署花蓮分署將於12日拍賣吉安鄉的兩筆土地，因毗鄰公墓，土地上現有42座墓基。（圖：花蓮分署提供）

積欠千萬遺產稅 他名下千坪農「墓」地遭法拍

2022-04-08 00:15
彭明敏（前右）。（本報資料照片）

「台獨教父」彭明敏離世 享耆壽98歲

2022-04-07 20:46
杜汶澤希望台港兩地不要因為此事產生太大矛盾。圖／摘自臉書

王喜爆血喊「通緝」採檢人員 杜汶澤千文勸尊重台灣

2022-04-04 11:48
本土、境外確診案例再創新高，桃園機場2日入境落地採檢陽性為186人，創單日新高。圖為桃機旅客等候落地採檢畫面。（記者季相儒／攝影）

1天新增404例 台疫情飆 首見XE變異株

2022-04-02 21:16

超人氣

更多 >
數槍轟頭…華男法庭外狙殺與妻有染外甥

數槍轟頭…華男法庭外狙殺與妻有染外甥
上海封城 李立群揭缺糧現況「給你吃什麼就吃什麼」

上海封城 李立群揭缺糧現況「給你吃什麼就吃什麼」
供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶
中國成俄國資訊戰最強武器 中官媒變普亭發聲筒

中國成俄國資訊戰最強武器 中官媒變普亭發聲筒
張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬

張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬