大甲媽疫中起駕 花不到3分鐘 綠營從總統到立委都缺席

台中大甲鎮瀾宮媽祖8日晚起駕遶境，民眾須打滿三劑新冠疫苗、戴口罩，才能參與，人潮再創新低。(記者許正宏／攝影)

昨夜11時三聲起馬炮，台中大甲鎮瀾宮媽祖在近日疫情 最高峰中起駕，開始9天8夜、來回長達330公里遶境。今年防疫 加嚴，往年起駕夜，鎮瀾宮廟埕水洩不通，媽祖鑾轎得花上半小時以上才能出廟門，但昨晚只花不到3分鐘，起駕前的人潮約只有以往的八成。

今年大甲媽政治人物也退燒，民進黨從總統到立委都缺席，台中市長盧秀燕昨早先參拜致意，下午由親民黨主席宋楚瑜參加送媽祖上轎儀式，而往年搶翻天的重頭戲扶轎起駕，則由前總統馬英九代勞。內政部長徐國勇則是到新港奉天宮參拜，關心大甲媽遶境防疫措施。

政治人物退場，但媽祖上轎時，現場信徒顧不得防疫規定，熱情蜂擁往前擠，也讓工作人員激動大喊「保持距離」。

大甲媽遶境連3年受疫情影響，前年延期，去年人潮減少，今年得打滿3劑才能上路，人潮再創新低，起駕前約回復以往的八成。鎮瀾宮防疫則是嚴陣以待，廟方估計，「疫苗 3OK」識別證已兌換逾10萬張，有信徒沒打3劑想進廟門參拜，也被工作人員揪出來，昨天約一成信眾不符資格無法入廟。

廟方估計，今年參與起駕的年輕人較多，甚至有年輕人揪團帶著個人帳棚、口罩、酒精等上路，要走好走滿，不少長者怕打第三劑疫苗或擔心疫情，今年向媽祖告假。

鎮瀾宮董事長顏清標說，今年遶境活動因疫情嚴峻，熱心信徒贊助的點心站無法出攤，覺得很抱歉，相傳「愈吃愈好嘢（有錢）」，希望媽祖庇佑疫情早日退散，明年遶境再恢復盛大舉行。

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境沿途經台中、彰化、雲林、嘉義4縣市，今晚將通過彰化縣民生路地下道，明天下午進入雲林西螺鎮，往年雲林縣文昌國小會提供200名香客入住，今年受疫情影響取消，香客露宿街頭情況恐增加。