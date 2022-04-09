新聞評論／蔡政府一路干預…經長嫌電價便宜 還連8凍

經濟部長王美花。(本報資料照片)

經濟部長王美花接受採訪，談到去年513和今年3032次大停電，稱兩者皆「無關缺電」。至於今年夏天能否穩定供電，王美花說夏天開冷氣沒問題，但最重要的是「節電」，尤其家戶用電需要努力，因為「現在的電費實在太便宜了」。「太便宜」三字讓人驚愕，王美花若未失憶，3月底經濟部開會審議電價才作出「暫緩調整」的決定，這已是蔡政府四年來的「連八凍」。如果電價已經太便宜，政府還連年凍漲，豈不是自我矛盾？

依規定，台灣每半年要檢討一次電價，以免台電盈餘太多或無以為繼。2018年4月，蔡政府因國際能源價格大漲而調升電價3％；此後，即一直維持著這個每度2.62元的價格，迄今未再作調整。最可議的是，2015年政府才廢掉沿用了55年的舊版電價公式，改採與國際能源連動升降的浮動機制設計出新的公式，號稱進入「電業自由化」時代。誰料，到了蔡政府手裡，新電價公式只用過一回便束諸高閣，棄置了電價自由化。

電價連八凍，說明蔡政府為自己的執政方便，一路政治干預電價；就連好不容易凝聚共識而改革的電價公式都棄如敝屣。經濟部過去八次「凍調電價」理由多端，包括：因豪雨成災須平抑物價、預期能源價格走跌、因適逢選舉而凍漲、新冠疫情 導致能源需求疲弱、台電仍有盈餘、台灣經濟正在復甦不宜調漲等，其藉口可謂五花八門。每次，電價審議委員煞有介事地集會討論，但不俟會議結束，外界已可預知其結果就是「不作為」，豈非諷刺之至？

檢視上述「連八凍」的決議，如果真的按照公式設計精神執行，有幾次根本應該「調降」電價，才符合與國際能源連動的設計，但經濟部卻按兵不動。另有幾次，則應該隨著國際能源上揚「調升」電價，但經濟部又以「顧全大局」、「照顧民生」之類的理由迴避調整。試問，該降的時候不降，該漲的時候不漲，卻用一堆莫名其妙的藉口來掩飾執政者的私心；如此，台灣的電價怎麼可能合理化？

王美花當然知道台灣的電價「太便宜」，至於要如何解決這個問題，她卻什麼事也沒做。台灣的民生用電價格是全球第四低，工業用電則是全球第六低。一個不自產能源的國家，卻享受這麼低的電價，如果不是高度倚賴政府從灰色地帶的不正常補貼，就是在消耗或剝削我們所生存的環境，諸如空氣汙染 及生態破壞。最近幾年，中南部地區民眾因深受空汙之苦導致肺部及呼吸道疾病大增，許多農林埤塘遭太陽能板入侵，還有日復一日的跳電停電、降載減壓，在在造成日常生活的頓挫。這些，不都跟我們的電力政策太過淺薄、電力價格太過低廉有關？

王美花坐視電價過低，原因其實很無奈：蔡總統當選後、上任前宣示其能源轉型政策時，曾誇下「10年內電價不會大漲」的海口。正因如此，2018年那次調升電價，遭到輿論群起圍攻指責。此後，電價即註定變成一灘死水，一動也不能動。蔡英文 當年「電價10年不大漲」的承諾，顯然只是自我炫耀及安撫民眾的政治語言，如今卻變成政府施政的緊箍咒，也變成台灣外強中乾的奢侈。

今年夏天，閣揆蘇貞昌推動的校園「班班有冷氣」即將上路。屆時，各個教室的冷氣會不會有電可用，又由誰來支付電費，成了人們熱議的焦點。根據王美花的想法，現在要努力推動家戶節電；但這對瞻前不顧後的政府而言，還來得及嗎？