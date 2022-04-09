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台3月CPI飆至3.27% 物價瘋漲 學者憂螺旋式通膨

記者陳素玲、葉卉軒／台北9日電
外食費續創13年新高，有餐飲業者為反映食材成本，近來價位表都已經過修改。(本報資料照片)
外食費續創13年新高，有餐飲業者為反映食材成本，近來價位表都已經過修改。(本報資料照片)

主計總處昨天公布3月消費者物價指數(CPI)年增率3.27%，不僅連續8個月「破2」通膨警戒線，更一舉突破3%，創9年半新高；其中外食費年增率持續飆高為5.26%，續創13年來新高。

許多民眾都已感受物價上漲壓力驚人，但對於台灣是否出現通膨現象，主計總處仍不鬆口，強調通膨是持續且顯著上漲，但台灣是緩步擴大，相對其他主要國家仍屬溫和，目前未符合通膨定義；官員估CPI高點有望落在第二季，學者則示警，外食價格上漲可能持續一整年。

3月CPI年增率3.27%，創2012年9月以來新高，主要是油料費隨國際油價走高，加上蔬菜、水果、外食費、肉類、機票、家庭用品及房租，樣樣都上漲。扣除蔬菜水果的核心CPI，也上漲2.47%，創158個月、創13年新高紀錄，民眾除了採買蔬果覺得變貴外，萬物皆漲都是事實。

值得注意的是，行政院監控的17項重要民生物資漲幅也止不住，年增率3.76%，達42個月最高。由於進口小麥價格上漲，因此麵包、麵粉漲幅都創紀錄，麵粉漲幅7.13%，是10年來新高；麵包漲幅6.63%，是7年來漲最多。連衛生紙都漲了4.06%，漲幅是2年多以來最大，比3年前發生「衛生紙之亂」時還高。

政大金融學系教授殷乃平昨日表示，今年物價飆漲要趨緩幾乎是不太可能，因為這波通膨是屬於全球性，就連美國都快煞不住車，部分非洲、中南美洲國家更已失控。不過，除了輸入性通膨的衝擊外，台灣還得小心因應接下來可能發生的「螺旋式通貨膨脹」。

所謂「螺旋式通貨膨脹」即是通貨膨脹推動通貨膨脹，形成CPI持續螺旋式上升。

殷乃平指出，台灣是海島型國家，大量依賴進口，根本躲不掉全球性通膨，現在只能期待俄烏停火，國際原油價格降下來，才有可能露出通膨壓力減緩的曙光。

此外，殷乃平特別提醒，台灣工資長期落後亞洲鄰國，工資上升壓力已隱隱成形，現在又遇上這波全球性通膨，難保不會發生物價推升工資，工資再進一步推升物價，彼此連動不斷往上漲的物價螺旋式上升隱憂，「政府該準備因應措施了」。

3月消費者物價指數(CPI)年增率3.27%，是9年半來新高。（本報資料照片）
3月消費者物價指數(CPI)年增率3.27%，是9年半來新高。（本報資料照片）

通貨膨脹 油價 蔬菜

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