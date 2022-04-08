推崇蔣中正一生反共 趙少康：中正紀念堂可改反共園區

中廣董事長趙少康(左二)8日帶著寵物陪同大安文山區議員擬參選曾獻瑩登記。(記者徐偉真／攝影)

國民黨 立委、蔣家後代蔣萬安繼公開表態「身為蔣家後人很光榮」後，今天拋出將「中正紀念堂」改為「台灣建設紀念館」議題。中廣董事長趙少康 今天表示，先總統蔣中正一生反共，就是因為他的努力台灣才沒有落入共產黨之手，他認為可以改成反共園區。

文化部在中正紀念堂增展獨裁事蹟，再掀中正紀念堂轉型爭議。國民黨立委蔣萬安今拋出未來中正紀念堂應升級、轉型為「台灣建設紀念館」，從紀念特定領導者，擴大紀念過去70年來，所有為這片土地付出與努力的台灣人民。

趙少康今天被問到此事時表示，中正紀念堂未來要怎麼做可以大家集思廣益討論，他認為可以改成反共園區，兩蔣特別是蔣中正一生反共，他記得蔣中正過世時他在美國念書，收音機播報蔣中正過世消息，美國主要電視台停掉節目，報導蔣中正生平，提到他反共。

趙少康說，民進黨現在想把各種蔣中正相關的東西除掉，他們都忘了蔣中正一生反共，而且是因為他的反共，台灣才沒有落入共產黨之手。

趙少康說，至於蔣萬安建議要改什麼也可以，大家可以一起集思廣益，民進黨很愛民調 ，不如也可以用民調來看大家的想法如何。