我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參聯會主席：讓中國了解「攻台難成」才是最好嚇阻方式

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

推崇蔣中正一生反共 趙少康：中正紀念堂可改反共園區

記者徐偉真╱台北8日電
中廣董事長趙少康(左二)8日帶著寵物陪同大安文山區議員擬參選曾獻瑩登記。(記者徐偉真／攝影)
中廣董事長趙少康(左二)8日帶著寵物陪同大安文山區議員擬參選曾獻瑩登記。(記者徐偉真／攝影)

國民黨立委、蔣家後代蔣萬安繼公開表態「身為蔣家後人很光榮」後，今天拋出將「中正紀念堂」改為「台灣建設紀念館」議題。中廣董事長趙少康今天表示，先總統蔣中正一生反共，就是因為他的努力台灣才沒有落入共產黨之手，他認為可以改成反共園區。

文化部在中正紀念堂增展獨裁事蹟，再掀中正紀念堂轉型爭議。國民黨立委蔣萬安今拋出未來中正紀念堂應升級、轉型為「台灣建設紀念館」，從紀念特定領導者，擴大紀念過去70年來，所有為這片土地付出與努力的台灣人民。

趙少康今天被問到此事時表示，中正紀念堂未來要怎麼做可以大家集思廣益討論，他認為可以改成反共園區，兩蔣特別是蔣中正一生反共，他記得蔣中正過世時他在美國念書，收音機播報蔣中正過世消息，美國主要電視台停掉節目，報導蔣中正生平，提到他反共。

趙少康說，民進黨現在想把各種蔣中正相關的東西除掉，他們都忘了蔣中正一生反共，而且是因為他的反共，台灣才沒有落入共產黨之手。

趙少康說，至於蔣萬安建議要改什麼也可以，大家可以一起集思廣益，民進黨很愛民調，不如也可以用民調來看大家的想法如何。

趙少康 民調 國民黨

上一則

柯建銘：國務機要費除罪 本會期就會處理

下一則

新聞眼／溫水煮青蛙 「防疫模範生」又被病毒追著跑

延伸閱讀

蔣萬安拋中正紀念堂更名 趙少康提議改成「反共園區」

蔣萬安拋中正紀念堂更名 趙少康提議改成「反共園區」
趙少康：需這樣戰將 羅智強應得公平參選機會

趙少康：需這樣戰將 羅智強應得公平參選機會
「準宣布」參選 蔣萬安：市民否定黃珊珊、陳時中獨斷

「準宣布」參選 蔣萬安：市民否定黃珊珊、陳時中獨斷
徐巧芯檢舉傅崐萁遭公布 朱立倫：確實不妥

徐巧芯檢舉傅崐萁遭公布 朱立倫：確實不妥

熱門新聞

今年31歲的吳夢夢，被網友稱為「台灣第一AV女優」。(取材自IG)

台灣第一AV女優登BBC 吳夢夢：覺得錯卻無法克制

2022-04-01 02:23
圖為中華民國國旗。本報系資料照片。（記者黃義書／攝影）

菜單「台灣三明治」放國旗 紐西蘭咖啡館遭洗一星負評

2022-04-03 21:24
台灣新銳設計師李政瀚（左）、于薇以「八歌浪Pakelang」專輯，獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，也為台灣贏得首次葛萊美獎榮耀。（中央社）

台灣首座葛萊美得主 進美國海關差點「被遣返」

2022-04-06 20:51
杜汶澤希望台港兩地不要因為此事產生太大矛盾。圖／摘自臉書

王喜爆血喊「通緝」採檢人員 杜汶澤千文勸尊重台灣

2022-04-04 11:48
本土、境外確診案例再創新高，桃園機場2日入境落地採檢陽性為186人，創單日新高。圖為桃機旅客等候落地採檢畫面。（記者季相儒／攝影）

1天新增404例 台疫情飆 首見XE變異株

2022-04-02 21:16
台北市議員羅智強（左）原定2日宣布參選桃園市長，卻在和黨主席朱立倫（右）深談後踩煞車。（本報資料照片）

桃市長之爭 「就是不要你」 傳朱立倫狠話逼退羅智強

2022-04-04 02:29

超人氣

更多 >
6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃
上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留
眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消
第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員
被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動

被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動