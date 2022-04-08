槓上姊夫鄭深池 張國華：願售股退出長榮集團

2016年長榮集團總裁張榮發逝世後，大房、二房展開遺產爭奪戰。張榮發四子為張國華(左起)、張國明、張國政、張國煒。(本報資料照片)

長榮 集團控股公司長榮國際日前召開董事會，選出總裁張榮發女婿、兆豐金控前董事長鄭深池為新董座，鄭並發出聲明期望張家四兄弟團結棄成見。但大房長子張國華並不埋單，昨晚大動作發出六點聲明反擊，除了再向兄弟們喊話，不用透過「其他人」（鄭深池）來談，並砲轟鄭公私不分，沒資格當董座。

這也是張國華繼日前受訪時暗諷「長榮國際董座首重操守、不要引狼入室」後，又狠狠地酸了鄭深池一頓。對此，弟弟派陣營則表示，沒有評論。

長榮國際2月改選董監，由大房二子張國明、三子張國政及二房張國煒母親等泛弟弟派聯盟，奪得四席的過半席次，贏了哥哥派張國華；弟弟派並推鄭深池為董事長，取代原來的老臣柯麗卿。

張國華對鄭深池所發的聲明表達六點看法：一，希望兄弟四人盡快坐下來談，或委由被充分授權律師進行實質接觸，「不用透過『其他人』所建立的平台。」

張國華也延續先前的說法提出解方。他認為要保持集團的完整性，「最好的辦法就是解散巴拿馬長榮國際（EIS）及長榮國際（EIC）兩間家族公司」，兄弟四人取得各自的財產，再去投資 所想要經營的公司，取得主導權，「或其他兄弟將本人張國華的股權買下，本人願意退出集團，讓其他兄弟共同經營集團事業，否則長榮經營權之爭會不斷上演，並延續到下一代。」。

二、鄭先生聲明中用「遺族」稱呼繼承人，似有未妥。三、兄弟與姊姊屬同輩，鄭先生自詡為「長輩」，恐誤導社會大眾。四、鄭先生的聲明將張家兄弟的家務事連結到長榮壯大也有利「國際和平」，令人費解。

五、兄弟們皆希望長榮國際董事長由真正的「張家人」來擔任，然選出的董事長並不姓張，且沒有實質股權。

六、長榮國際為公開發行公司，首重如何創造利潤 ，回饋股東，鄭先生稱其受張榮發大部分遺族委託擔任董事長，提供一個調解兄弟間紛爭的平台，顯然不符公司治理，公私不分。

「弟弟派陣營從此聲明中，可看出『大哥真的很生氣』。」知情人士說，鄭深池是已故大姊張淑華的丈夫，四兄弟都叫他一聲姊夫，也是半子，而訃聞中也是寫「遺族眾多，無法詳載姓名」；且張國華不也離開長榮多年？柯麗卿也不姓張啊？不過吵這幹嘛！

「加上張國華想要解散EIS與EIC，也是因為兄弟股權加起來過半，都比他多啊。」業界人士說，張國華已沒了EIC，又怕失去EIS權杖，才會提議不如解散。