國寶歌王謝幕 94歲文夏夢中辭世 遺憾紀錄片沒拍完

文夏晚年出現在公開場合時，多以輪椅代步。(圖：台灣優質生命協會提供)

「國寶歌王」文夏6日晚間在睡夢中辭世，享耆壽94歲。他生前常出席台灣優質生命協會的公益活動，秘書長紀寶如受訪透露，文夏過世前意識都還很清楚，身體也沒有不舒服，「晚上10點多，他還跟養護中心的人說晚安要睡了，結果11點多就走了。」不過身邊親友包括老婆文香都對他的離世有心理準備，只是心中還是難免不捨。

文夏本名王瑞河，21歲創作了第一首台語創作「飄浪之女」，1956年與台南亞洲唱片合作灌錄唱片，是當時最受歡迎的台語歌手，有寶島歌王之稱。1961年他組成文夏四姊妹樂團，之後10年間先後拍了11部台語電影 ，他也是台灣歌壇有史以來活躍最久的歌手，2017年以90歲高齡舉辦個唱，曾灌錄超過1200首的台語歌曲，代表歌曲有「媽媽請妳也保重」、「黃昏的故鄉」、「星星知我心」等。

紀寶如透露，文夏過年前曾因肺積水反覆進出醫院，後來打完點滴身體無礙，便回養護中心住，「過年後狀況都還好，我和他的女兒、宋達民牧師，一個多月前為他禱告，他還給我們比ya，腦筋都很清楚。」文夏睡夢中離世，文夏女兒還一度以為父親只是睡著。紀寶如說，文夏一生精采，唯一的遺憾，就是關於他的紀錄片只差一點就拍完，十分可惜。

文夏還有另一心願，紀寶如說，文夏要她找個地方蓋一個屬於他的博物館 ，「他說他要坐門口收錢，要我跟他六四 分，他六我四，我說老師，地方是我找的，應該五五分吧，他回我，因為我是文夏，才有這個博物館，他人真的很精明。」關於文夏身後事，紀寶如表示，文夏告別式會以安息禮拜的方式進行，希望好友們都能來送文夏最後一程。