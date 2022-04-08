台退休軍公教月退金增2％ 估53萬人受惠

退休 軍公教月退金調整案確定調高。行政院、考試院昨天會銜公布並分別公告核定退休軍人、教育人員與退休公務員的月退金及其遺族定期退撫金的調整，將自今年7月1日起調增2%，合計受惠退休軍公教總數約53萬餘人。

另外，物價飛漲，為避免民眾老本被物價吃掉，影響老年生活經濟安全，勞保年金有隨物價調整的制度。勞動部預計5月起將調升2009年、2013年度開始請領勞保年金者的給付金額，調幅暫定約6.7%，初估這兩年度就至少有20萬人受惠。

考試院表示，這是2018年年金改革實施後，首次啟動已退休公務人員或遺族定期退撫給與給付金額調整機制，其適用人數估計約19萬餘人；預估每年將增加政府預算 支出9.31億元(台幣，以下同)、退撫基金則將增加支出約10億元。

此外，有關行政院函送「軍、教退休（職、伍）人員或遺族的定期退撫（除）給與給付金額調整案」，考試院、行政院昨也會銜公告，將同步自7月1日起調高2%。

行政院發言人羅秉成表示，根據教育部 及國防部估算，受惠人數約34萬餘人，預估每年政府預算支出將增加約23.35億元、退撫基金支出將增加約10.55億元。

羅秉成表示，該案是經銓敘部、國防部及教育部，依照法定程序，各自成立專業評估小組，並在今年3月14日共同召開聯席會議討論，經審慎評估國家整體財政狀況、經濟成長率、人口成長率、平均餘命、退撫基金準備率與退撫基金財務投資績效等六項法定因子後，建議調整。