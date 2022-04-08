我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參聯會主席：讓中國了解「攻台難成」才是最好嚇阻方式

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

台退休軍公教月退金增2％ 估53萬人受惠

台灣新聞組╱台北8日電

退休軍公教月退金調整案確定調高。行政院、考試院昨天會銜公布並分別公告核定退休軍人、教育人員與退休公務員的月退金及其遺族定期退撫金的調整，將自今年7月1日起調增2%，合計受惠退休軍公教總數約53萬餘人。

另外，物價飛漲，為避免民眾老本被物價吃掉，影響老年生活經濟安全，勞保年金有隨物價調整的制度。勞動部預計5月起將調升2009年、2013年度開始請領勞保年金者的給付金額，調幅暫定約6.7%，初估這兩年度就至少有20萬人受惠。

考試院表示，這是2018年年金改革實施後，首次啟動已退休公務人員或遺族定期退撫給與給付金額調整機制，其適用人數估計約19萬餘人；預估每年將增加政府預算支出9.31億元(台幣，以下同)、退撫基金則將增加支出約10億元。

此外，有關行政院函送「軍、教退休（職、伍）人員或遺族的定期退撫（除）給與給付金額調整案」，考試院、行政院昨也會銜公告，將同步自7月1日起調高2%。

行政院發言人羅秉成表示，根據教育部及國防部估算，受惠人數約34萬餘人，預估每年政府預算支出將增加約23.35億元、退撫基金支出將增加約10.55億元。

羅秉成表示，該案是經銓敘部、國防部及教育部，依照法定程序，各自成立專業評估小組，並在今年3月14日共同召開聯席會議討論，經審慎評估國家整體財政狀況、經濟成長率、人口成長率、平均餘命、退撫基金準備率與退撫基金財務投資績效等六項法定因子後，建議調整。

退休 教育部 預算

上一則

經濟間諜竊密 最重判12年罰1億元

下一則

國寶歌王謝幕 94歲文夏夢中辭世 遺憾紀錄片沒拍完

延伸閱讀

柯文哲比陳時中懂防疫？羅秉成開轟「看人挑擔不吃力」

柯文哲比陳時中懂防疫？羅秉成開轟「看人挑擔不吃力」
防陸資假冒港資入台 蘇貞昌：擬修法嚴查源頭

防陸資假冒港資入台 蘇貞昌：擬修法嚴查源頭
王美花留任 藍批蘇貞昌護航：蔡政府政務官真好當

王美花留任 藍批蘇貞昌護航：蔡政府政務官真好當
303大停電 台電董總准辭 王美花留任

303大停電 台電董總准辭 王美花留任

熱門新聞

今年31歲的吳夢夢，被網友稱為「台灣第一AV女優」。(取材自IG)

台灣第一AV女優登BBC 吳夢夢：覺得錯卻無法克制

2022-04-01 02:23
圖為中華民國國旗。本報系資料照片。（記者黃義書／攝影）

菜單「台灣三明治」放國旗 紐西蘭咖啡館遭洗一星負評

2022-04-03 21:24
台灣新銳設計師李政瀚（左）、于薇以「八歌浪Pakelang」專輯，獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，也為台灣贏得首次葛萊美獎榮耀。（中央社）

台灣首座葛萊美得主 進美國海關差點「被遣返」

2022-04-06 20:51
杜汶澤希望台港兩地不要因為此事產生太大矛盾。圖／摘自臉書

王喜爆血喊「通緝」採檢人員 杜汶澤千文勸尊重台灣

2022-04-04 11:48
本土、境外確診案例再創新高，桃園機場2日入境落地採檢陽性為186人，創單日新高。圖為桃機旅客等候落地採檢畫面。（記者季相儒／攝影）

1天新增404例 台疫情飆 首見XE變異株

2022-04-02 21:16
台北市議員羅智強（左）原定2日宣布參選桃園市長，卻在和黨主席朱立倫（右）深談後踩煞車。（本報資料照片）

桃市長之爭 「就是不要你」 傳朱立倫狠話逼退羅智強

2022-04-04 02:29

超人氣

更多 >
6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃
上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留
眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消
第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員
被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動

被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動