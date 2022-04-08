經濟間諜竊密 最重判12年罰1億元

立法院內政委員會昨天初審通過「國家安全法」部分條文修正草案，增訂「經濟間諜 罪」及「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪」。未來若完成三讀，從事經濟間諜竊密，洩漏給陸港澳或境外敵對勢力等，可處五年以上、12年以下徒刑，得併科500萬元至1億元台幣罰金。

為更周延保護台灣高科技產業競爭力與國家經濟利益，並防止國家核心關鍵技術的營業秘密遭中國或境外敵對勢力等侵害，行政院及朝野立委皆提出國安法相關修正草案，不過仍有少部分條文保留，待送交黨團協商。

此次草案增訂「經濟間諜罪」，初審條文明定，任何人不得為外國、大陸地區、香港 、澳門 、境外敵對勢力，或其所設立或實質控制的各類組織、機構、團體或其派遣之人，為侵害國家核心關鍵技術的行為。

依初審條文，若以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得國家核心關鍵技術的營業秘密，或取得後進而使用、洩漏，可處五年以上、12年以下有期徒刑，得併科500萬元以上、1億元以下罰金。

草案並明定，任何人不得意圖在外國、陸港澳使用國家核心關鍵技術的營業秘密，而有侵害國家核心關鍵技術營業秘密的行為，可處三年以上、十年以下徒刑，併科500萬元以上、5000萬元以下罰金。

考量營業秘密可能涉及龐大商業利益，初審條文明訂，罰金上限可視不法利益彈性調整。若犯罪所得利益超過罰金最多額，可在所得利益2至10倍範圍酌量加重。