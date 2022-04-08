男秀胸肌讓她戳 再伸手進她胸罩「摸回來」判刑6月

圖為台北地方法院。(記者王聖藜／攝影)

有健身 習慣的周姓男子與女臉友妹妹餐聚，「秀」胸肌請對方觸摸，再手伸進對方內衣裡「摸回來」；被害人在臉書 抒發經過，獲法官採信，台北地院審理，依強制猥褻罪判周有期徒刑6月，得易科罰金18萬元台幣。可上訴。

周在臉書社團認識被害人胞姊，再結識案發時17歲的被害人。2013年10月，周與被害人用餐，周於玩笑間示意被害人可觸摸他的胸肌，被害人以手指戳周胸部後，周即表示為求公平要摸回來，隔著被害人上衣摸被害人胸部，再將手伸入被害人衣領、胸罩內，抓捏她的胸部數秒鐘。

被害人返家向胞姊哭訴，2014年5月在臉書社團張貼案發經過，成年後向檢警控告周性侵 。法院開庭，周否認強制猥褻，「我當時只是在跟她打鬧」、「她沒有反抗」，稱沒有犯意，不構成犯罪。

被害人說，事發當時她念高三，年紀還小，不敢讓爸、媽知道。當天周說他在練健身、有胸肌，示意可以摸，她用手指頭戳了戳後，周即兩次對她摸胸。被害人說，被摸一年後，她無法釋懷，姊姊建議將事件公布在社團群組，直到2020年才有勇氣提告。

判決指出，被害人在案發逾半年後，還願意在社團群組中將遭強摸之事公開，採信被害人證述，認定周犯罪，考量周當庭鞠躬致歉、自陳是法律研究所畢業、從事法務工作等，依法判決。