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600萬買兇殺人 黑道老大求處死刑

台灣新聞組／綜合7日電

新店何姓男子去年在家門遭槍手黃泳群行刑式射殺，黃潛逃廈門遭遣返；檢警查出，天道盟華山會分子許杜群懷疑何洩漏毒品情資，導致該會損失慘重，花600萬元（新台幣，下同，約20.8萬美元）透過至尊盟會長張景欽，找小弟陳憲民兒時玩伴黃泳群行凶。台北地檢署6日依殺人罪起訴黃、張、陳三人，建請法官對張景欽處以極刑。許杜群逃亡海外遭通緝；法官裁定即日起全部羈押3月，禁止接見通信。

檢警調查，許杜群透過張景欽幕後主使買凶殺人，計畫精心縝密；案發前出國以衛星電話遙控指揮，由張在國內掌控犯案過程與安排逃亡路線。不過，過程中槍手黃泳群卻曾出包，行凶前與堂哥爭吵亮槍恐嚇，導致作案槍枝被警方查獲，氣得張景欽大罵；最後許杜群隔海遙控調另一把槍，計畫繼續進行。

死者因具製毒化學知識，生前與華山會有製毒技術研究互動，被懷疑擔任「線民」洩漏毒品重要資訊，華山會受到重大損失，許杜群決定報復，找張景欽物色槍手；陳知道黃有賭債壓力，介紹給張景欽，雙方談妥由黃狙殺何。

張景欽向黃保證，槍擊後可分得400萬元，會協助逃亡，安家費由陳交給黃家屬；許杜群還遙控指導黃要準備三套衣物，製造兩個斷點，犯案後手槍放在小手提袋鞋孔內。黃作案前向大嫂表示「做一件大事」，要她事後跟陳拿200萬安家費。

去年11月22日上午，黃泳群抵達何男新店住處附近，用手機拍照給許杜群確認身分，何載小孩上學返家後，黃上前高喊，「小何，這筆錢該怎麼處理」，旋即朝何男頭頸胸連開四槍。

毒品 遣返 手機

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