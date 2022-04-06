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美福倉儲燒21天 數千噸爛肉悶燒…燉出惡臭腐肉湯

台灣新聞組／桃園6日電
桃園美福倉儲大火，消防員花了21天才將美福倉儲殘火處理完畢；合格建物大火，暴露倉儲不必有防火區劃和撒水系統等問題，桃園市府將建議修法。（本報資料照片）
桃園美福倉儲大火，消防員花了21天才將美福倉儲殘火處理完畢；合格建物大火，暴露倉儲不必有防火區劃和撒水系統等問題，桃園市府將建議修法。（本報資料照片）

桃園市上月發生美福倉儲大火，燒了21天，其保溫絕佳的「三明治」外牆，意外變成打火障礙，不通風的倉儲內部悶燒，數千噸腐肉摻和消防水，燉出「超大鍋腐肉湯」，散發的惡臭不僅讓消防員難耐，桃園市民甚至新竹和新北部分地區居民也遭波及，「戴三層口罩還是惡心」。

對於惡臭問題，桃園市環保局多次強調美福當地空品正常，有臭味的總揮發性有機物數值未超標，遭議員批評空汙檢測數據無法反映現場異味後，才表示將啟動異味汙染物官能測定，向業者提出補償要求。

美福倉儲3月10日深夜火警，3月17日初步殘火處理結束，消防員在場警戒避免復燃，繼續受惡臭煎熬，直到31日晚間7時，確定不會復燃才結束這趟長達21天任務。

消防員說，滅火的消防水在建物內積出及踝深度，數千噸的爛肉處在悶燒環境中，整個倉儲就像「一鍋腐肉湯」，行進路況難測，失足滑倒、濺一身腐水是常態；出火場脫下面罩，陣陣酸腐臭味灌入鼻腔，十分難受，請同事拿瞄子射水沖遍全身，惡臭仍揮之不去。

火警發生時，南面外牆覆蓋六百餘塊長方形牆板，這些牆板是由兩片鋁板夾著二級抗燃岩棉組成，牆板往內有五十公分的空氣層，接著是三公分的鋼板夾著十五公分厚ＰＵ泡棉所組成的冷凍庫壁，這「三明治」外牆可耐十七級強風，密封又堅固，是全桃園唯一的特殊結構，想不到也變成救火的「大魔王」。 

桃園市政府日前對美福倉儲祭出空汙法最高500萬元台幣（約17.4萬美元）處罰，獲業者承諾依公所協調賠償，但台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧玲說，同樣事件在美國會被求償天價，台灣罰得比越南輕，建議修法提高罰則，讓企業怕到下重本改善。

至於美福倉儲既是消防安檢及建管合格的建築，火勢為何一發不可收拾？桃園市建管處長邱英哲坦言法令不足。他說，過去規定建物總樓地板面積每1500平方公尺應以具有一小時以上防火時效的牆壁、防火門窗等防火設備區隔，也就是防火區劃，但2010年修法後，倉儲比照作業廠房，不受此規定限制，兩大失火倉儲都沒有防火區劃，造成火勢快速蔓延全廠。

邱英哲說，如今慘痛案例在眼前，造成很大社會成本，中央要思考是否修法補漏。

美福倉儲牆板由兩片鋁板夾著二級抗燃岩棉組成，可耐十七級強風，密封又堅固，自高雄調...
美福倉儲牆板由兩片鋁板夾著二級抗燃岩棉組成，可耐十七級強風，密封又堅固，自高雄調來卅二公尺大鋼牙（右）才順利拆牆。記者楊湛華／翻攝【作者：胡晉翔，日期：2022-04-06，數位典藏序號：20220406000344157】

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