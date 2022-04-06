以為是老公？她「醉酒斷片」咬警 少將夫護妻都被逮

空軍松山基地指揮部少將指揮官楊炳申，日前與妻子參加宴會深夜返家途中，在屏東市清美巷喧嘩，居民報警處理；兩人與員警發生衝突，被依妨害公務罪嫌移送法辦。（本報資料照片）

空軍松山基地指揮部少將指揮官楊炳申，前天休假南返屏東，深夜接參加宴會的蔡姓妻子返家時，在屏東市清美巷喧嘩，附近居民報警；警方趕到，酒醉的蔡女竟咬警察 ，拉扯過程中楊也有妨害公務行為，兩人同被依現行犯逮捕，昨天移送屏東地檢署，檢察官 訊後請回。

楊炳申昨天表示，當晚他休假南返，去餐廳接有酒意的妻子，當時因妻子聲量較高，遭餐廳周邊居民檢舉妨害安寧，一男一女員警到達後，要請其妻到警局說明，因其妻處於酒醉狀態，與警方口角，他居間協調時引起警方誤會，已向檢方說明過程。

據調查，屏東縣警方4日深夜10時37分接獲報案，指屏東市清美巷附近有人妨礙安寧；警方趕到，見楊扶著蔡女，當時楊還算客氣，直說妻子喝醉可自行攙扶她回家，但處理過程蔡女不停碎唸，還不斷與員警拉扯，甚至咬傷一名員警手臂。

員警通報加派一名女警到場支援，帶兩人上警車欲返回派出所時，楊男涉嫌揮手碰觸警察，也被認定妨害公務，兩人在深夜11時許同被依現行犯逮捕。

蔡女昨天酒醒後懊悔哽咽說，是她酒喝太多，「喝到斷片」，員警到場時，她以為是老公，才不斷朝著對方碎唸責罵，並抓住對方的手臂咬。前往派出所途中，因為先生想扶她才揮手碰員警，肢體動作較大引發誤會，事後已向警察致歉。

此案因涉及國軍將官，引發高度重視，警方昨天也轉趨低調。外傳楊炳申「護妻心切」曾拉扯警察並辱罵三字經，屏東警方否認，強調員警到場處理時並不清楚楊男身分，一切依法執行。被咬傷員警已到醫院驗傷，尚未決定是否提告。