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屏東鳳梨外銷新加坡最大超市 罕見首櫃滿噸

記者魏斌／屏東6日電
2022屏東鳳梨首航外銷新加坡，潘孟安呼籲果農不要搶收，造成鳳梨品質下降。（圖：屏東縣府提供）
2022屏東鳳梨首航外銷新加坡，潘孟安呼籲果農不要搶收，造成鳳梨品質下降。（圖：屏東縣府提供）

中國大陸禁止台灣鳳梨輸入後，果農力搶外銷通路。屏東縣府昨舉行鳳梨首航外銷記者會，縣長潘孟安表示，屏東藍天農業生產合作社與貿易商啟津企業有限公司合作，獲得新加坡最大NTUC FairPrice超市訂單，首櫃約15公噸，滿櫃走海運銷往新加坡超市通路。縣府農業處表示，走海運最關鍵的就是品質，合作貿易商全程盯櫃，只要品質良好，後市可期。

台灣鳳梨輸陸遭禁，去年外銷又因黑心鳳梨一度受挫，讓果農憂心。屏東鳳梨種植面積約3596公頃，產量約12萬2688公噸，是全台的第一大產區，如何拓展外銷市場更受關注。

縣府昨上午舉行記者會，潘孟安表示，屏東鳳梨日前受到世界第一大鳳梨供應商Del monte公司青睞，簽下600公噸的訂單，這次獲得新加坡最大NTUC FairPrice超市訂單，在在顯示出屏東鳳梨的高品質與食品安全不在話下。

他強調，賺錢固然重要，但要跟世界競爭，且讓消費者放心，品質才是王道，呼籲果農不要搶收，造成鳳梨品質下降，形成惡性循環，縣府也會積極處理設備更新問題，讓小農邁向農企，屏東已經做好以品質應戰，邁向更國際的市場的準備。

此次接單的NTUC FairPrice超市，是新加坡最大超市。高雄前市長韓國瑜也曾到當地推銷在地農漁產品，並稱與業者簽下長約。縣府農業處表示，以往台灣鳳梨外銷多以少量空運進行，海運且滿櫃，對品質是相當嚴格的考驗，首櫃到港鳳梨一旦品質良好，後市相當可期。

屏東今年首櫃輸往新加坡的鳳梨裝櫃啟航，此次少見走海運，且是滿櫃，若品質良好，後市...
屏東今年首櫃輸往新加坡的鳳梨裝櫃啟航，此次少見走海運，且是滿櫃，若品質良好，後市可期。（圖：屏東縣府提供）

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