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美光控聯電竊密案 高檢署上訴 緩刑添變數

記者蕭白雪、柯毓庭／台北6日電

美商記憶體大廠美光控告聯電竊取營業秘密案，雙方去年在美和解，智慧財產及商業法院今年1月撤銷聯電主管有罪判決，兩名自台灣美光挖角的員工也獲緩刑，當時聯電聲明希望全案就此落幕；不過，檢方內部經一番論辯，日前由檢察總長江惠民主持的會議上，多數意見對二審判決有所質疑，高檢署日前已提起上訴，官司再現變數。

此案肇因於聯電先前協助中國福建晉華開發DRAM技術，因台灣美光主管相繼轉任聯電特別成立的專案小組，美光蒐證後在台中地檢署及美國司法部提告，美方司法部人員更透過司法互助向台方索取相關卷證資料。

當時此案被視為台美合作、防止關鍵技術流向中國大陸的指標案件，美方對此案高度關切；尤其是聯電挖角台灣美光人員、並與大陸晉華公司技術合作，但這部分二審改判無罪，檢方是否上訴，影響台灣目前被高層視為國安案件的營業秘密案件及目前正在立法院審議的商業間諜法。

二審宣判後，聯電聲明表示對判決結果欣慰，希望檢方尊重判決，讓本案得以畫下句點。高檢署也出現爭論，多位檢察官認為應上訴，但有人主張讓全案就此落幕；後來提報最高檢察署、由總長召集二、三審多位檢察官就二審判決討論，最後多數意見主張上訴，高檢署因此在日前已向法院聲明上訴。

當初檢方以違反「營業祕密法」起訴聯電及聯電協理戎樂天及跳槽聯電的台灣美光前主管何建廷、王永銘等人。隔年美國司法部也以經濟間諜等罪起訴聯電、中國福建晉華及戎樂天、何建廷、王永銘等人。

台中地院一審判決何、王兩人分五年半、四年半徒刑，併科500萬、400萬元(台幣，以下同)罰金，戎樂天則被處六年半徒刑，併科600萬元罰金，聯電則被判罰1億元。

聯電上訴期間，2020年底聯電與美光在美和解，2021年11月達全球和解，各自撤回訴訟。美光則在與聯電官司告一段落後，在台加速啟動製程升級行動。

智慧財產及商業法院今年1月27日逆轉改判戎樂天無罪及公訴不受理；何建廷、王永銘也改輕判一年、六個月徒刑，均獲緩刑，聯電罰金更從1億元降為2000萬元，緩刑兩年。

司法部 間諜 檢察官

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