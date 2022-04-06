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趕猴改裝空氣槍 「足穿入人體皮肉層」 前科男判1年4月

記者陳弘逸／高雄6日電

高雄甲仙區自耕農曾姓男子為驅趕闖入農地的猴子，至槍枝模型店購買空氣手槍，聽從店員建議購買彈簧改裝槍枝強化殺傷力，被警方查獲，送鑑定確定逾殺傷力標準；曾稱空氣槍打了也趕不了猴子，想嚇猴子才換彈簧，橋頭地方法院依非法製造空氣槍罪判曾1年4月徒刑，併科罰金3萬元(台幣，以下同，約1043美元)，沒收空氣槍。

判決指出，47歲曾男2020年6月在高雄市槍枝模型店，以6500元(約226美元)購買一枝空氣槍，並聽從店員建議，加購彈簧改裝，藉此加強殺傷力；隔年5月10日，警方接獲線報，持搜索票到他位在甲仙住處搜索，在衣櫃下方深色槍袋中發現該槍，依法移送。

該空氣槍經警方鑑定，雖以填充氣體為發射動力，殺傷力標準相較具有彈頭、彈殼及火藥子彈的槍枝輕微，但足以穿入人體皮肉層，認定具殺傷力；檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴曾男。

法院審理時曾男承認改槍，稱空氣槍沒改裝前，打了也趕不了猴子，所以才換彈簧。法院審酌他犯後態度尚可，持該槍近一年期間都藏放住所，用於驅趕野生動物，難認是出於危害社會目的而改造槍枝，情節尚屬輕微。但曾男於2019年曾涉犯毒品罪，被判7個月有期徒刑，雖於2020年5月7日執行完畢，但5年內再犯有期徒刑以上之罪，為累犯，加重其刑。依非法製造空氣槍罪，判處曾男1年4月有期徒刑，併科罰金3萬元。可上訴。

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