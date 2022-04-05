Gogoro那斯達克掛牌 電池交換生態系統歐美關注

Gogoro主打建立「電池交換生態系統」，這個概念在歐美市場仍屬於不錯的題材。(本報資料照片)

電動機車Gogoro 5日在美股那斯達克掛牌上市，首日股價 表現各界關注，更可能牽動同樣將透過SPAC在美掛牌、光陽入股的哈雷子公司Livewire走勢。業界分析認為，Gororo來美掛牌是為了籌資不得已而為，光陽目的並非為了籌資，而是透過既有的產業實力推動二輪車電動化的發展，以基本面來說，可能更加有吸引力。

Gogoro是透過與公開交易的特殊目的收購公司（SPAC）Poema Global Holdings Corp.合併的方式來美上市，合併後，以Gogoro為存續公司，以股票代碼「GGR」進行交易，首日交易市值能否超過10億美元，成為貨真價實的新創「獨角獸」成關注焦點。

台灣會計師指出，SPAC在美國資本市場熱潮不如往年，但因為依規定SPAC必須在上市兩年內找到合適標的完成反向併購，在時間壓力下，儘管此時上市並非很好時間點，加上利率走勢和資金環境並不友善，因此短期間內股價走勢可能會受到影響，不過，Gogoro主打建立電池交換生態系統在歐美市場仍屬於不錯的題材，長線仍值得期待。

Gogoro去年宣布將來美上市引發市場震撼，但業界並不太感到意外，作為台灣少數的獨角獸，金管會希望Gogoro能夠留在台灣資本市場，甚至還公布「未獲利」的大型企業上市辦法，被解讀是為了Gogoro量身定作，甚至證交所還打造了一個看重市值而非獲利的「創新板」，仍留不住Gogoro。

業內人士分析，Gogoro推估的累計營收 超過300億台幣(約10.35億美元)，但至今未獲利，光靠從原始股東、銀行聯貸籌到的資金，無法支撐發展計畫，更別說要達到經濟規模才能開始獲利目標，加上銀行聯貸也有還款壓力，來美掛牌快速取得大量資金，成為符合情理的選擇。

不過，Gogoro掛牌後要面臨更大壓力。業內人士說，Gogoro雖然解決資金的燃眉之急，但要面對的股東規模，遠遠大過於現今幾位創始股東，在最現實的資本市場上，看的是營運表現而非夢想描繪，能否用最短的時間開始獲利，是Gogoro最大的課題。

在來美掛牌後，外界除了關注Gogoro交易首日是否能夠獲得投資 人的青睞外，也將目光放在同樣在上半年也將透過SPAC掛牌的Livewire，同樣主打電動車，股價是否會有某種程度的連動也令人注目。

業內人士則表示，相較於Gogoro的資金壓力，光陽與哈雷合作本質上有所不同。該人士說，在台灣燃油機車銷售龍頭地位穩坐超過20年的光陽並不缺錢，去年跨足的電動機車後，銷售表現也相當亮眼，入股Livewire更大的原因是希望截長補短，如果真能達到吸取重型電動機車技術的目標，未來「輕重通吃」，在資本市場會有更大的想像空間。