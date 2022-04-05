混種比特犬狂撕咬 2歲娃43處傷滿身血

陳姓男子飼養的狗外形貌似比特犬，但晶片登記是混種犬，縣府農業處將以狗臉辨識系統釐清 。(記者劉星君／翻攝)

屏東41歲林女昨抱2歲外甥女、牽著6歲外甥，在家附近散步時遭一隻混種比特犬攻擊，惡犬咬住2歲女童不放，6歲男童趕緊跑回家求救，眾人趕來才把惡犬拉開。女童滿臉血，全身咬痕多達43處，幸無生命危險，林女說無法原諒飼主，「一定告到底」，警方正設法了解。

屏東縣府農業處說，經查攻擊人的犬隻晶片 2020年12月登記，是混種公犬，約兩、三歲，未絕育。這隻狗貌似比特犬，將用農委會的狗臉辨識系統辨識釐清；已先告誡飼主做好管理責任，不影響動物福利 情況下，讓狗戴上嘴巴護套。

據了解，林女在澎湖任教，連假返台休假，3日下午4點多帶著大姊6歲兒子、2歲女兒外出散步，離家不到百公尺，轉個彎就遭狗襲擊。

「牠就撲到我身上，咬著妹妹不放」。林女昨哽咽受訪，想起意外過程情緒激動。家人說，男童看到阿姨、妹妹被咬，衝回家求救，鄰居聽到呼喊聲全衝到現場。

林女父親趕到時惡犬還咬著外孫女，女兒不斷以右拳反擊狗，狗越咬越緊，女兒拚命閃躲，一個踉蹌摔進深近一公尺荒廢田地，狗仍緊咬不放，她1000多度近視眼鏡噴飛，鄰居趕到後勒住狗脖子，才讓牠稍微鬆開。

「我爸和大姊把手往狗嘴巴送，才讓二姊與外甥女脫身！」林女弟弟說，外甥女剛學會走路，全身43處咬痕，前天很冷穿很厚，衣服都咬穿，很擔心影響她的一生。

女童傷勢集中四肢，大腿最嚴重，昨已轉送高雄長庚；林女發抖說，當時用盡全身氣力保護外甥女，「無法原諒這種主人，一輩子都無法原諒！一定告到底，討回公道」。

咬傷人犬隻飼主陳男拒受訪。據了解，陳稱狗是路邊撿來的，平常用鐵鍊栓在鐵窗，未有掙脫紀錄，不知為什麼項圈與鐵鍊分離。他當時在上廁所，聽到呼救聲後衝出。