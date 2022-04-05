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黑二代校園爭風吃醋 四海幫太子遭北聯幫擄走打斷雙手

記者李隆揆、林昭彰╱綜合5日電
黑二代校園爭風吃醋，四海幫太子遭北聯幫擄走打斷雙手。圖為四海幫海罡堂2004年曾被警方起出槍械，列為不良幫派。(本報資料照片)
黑二代校園爭風吃醋，四海幫太子遭北聯幫擄走打斷雙手。圖為四海幫海罡堂2004年曾被警方起出槍械，列為不良幫派。(本報資料照片)

四海幫海罡堂方姓前堂主17歲兒子，與同校北聯幫陳姓成員兒子為一名女同學爭風吃醋，雙方結怨；陳上月夥同18歲劉姓同學和黃姓男子將方押到山區打斷雙手，再丟包新北市街頭。檢警事後拘提劉男聲押禁見獲准，陳和黃主動到案，函送法辦；道上傳言四海幫有人吞不下這口氣，揚言討回公道，警方正設法約制，嚴防黑道火併。

警方調查，方和17歲陳姓少年同就讀台北市某職校，兩人為了一名女同學爭風吃醋，多次在網路互嗆。上月13日深夜，方從台北市萬華區一間棋牌社走出來，在騎樓滑手機時被陳和劉、36歲黃男堵上，強押進車內載走，棋牌社有人目睹立即報案。

方被載到新北市八里山區，現場另聚集十多人，方遭圍毆，雙手被打斷，身中多刀，14日凌晨零時許被載到三重區丟在街邊。

三重警分局大同派出所接獲民眾報案趕抵，見方全身是血、傷勢嚴重，方聲稱「自己跌倒」，員警覺得可疑隨同就醫，此時北市萬華警方也獲報趕到。

據了解，方向警方供稱認識劉姓同學，和陳因都是網路匿名互嗆，不知本名。警方當天上午拘提劉男，查出陳和黃身分，疑均有北聯幫背景；劉被依妨害自由和殺人未遂罪嫌移送，檢方聲押禁見獲准，陳和黃15日主動到案，函送偵辦。

方姓前堂主在四海幫有一定地位，兒子遭人打成重傷，引起幫中怒火，道上傳言，四海幫事後與北聯幫交涉多次，要北聯幫交出陳姓少年未果，一度發出江湖令揚言追殺陳。

警方說，犯嫌到案時未證實是幫派成員，目前無雙方火併情資，已加強監控，嚴防兩大幫派衝突。

四海幫與天道盟、竹聯幫並稱台灣三大黑幫，海罡堂在2002年被提報為堂口，活躍於萬華區；北聯幫活躍於北投、中山區，幫中成員疑仗有黨政勢力後台，近年多次在台北市鬧事，前民進黨台北市黨部評議委員會召集人趙映光之子趙介佑，即為北聯幫成員，牽扯販毒、詐欺、暴力討債、槍擊等多案。

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