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疑轉彎不慎自撞卡護欄 車身竟成「ㄇ」字型 男駕駛骨折送醫

記者王思慧／花蓮4日電
林男疑似轉彎速度過快，自撞水泥護欄，幸好命大，暫無生命危險。圖／花蓮縣消防局第三大隊提供
林男疑似轉彎速度過快，自撞水泥護欄，幸好命大，暫無生命危險。圖／花蓮縣消防局第三大隊提供

台9線289.5公里處，今天發生一起車禍事故，一名24歲林姓男子疑似轉彎不慎，駕車自撞路旁水泥護欄，除了整輛車卡在護欄上，竟造成車身嚴重變形呈現「ㄇ」字型包覆護欄。幸好林男命大，僅左腿粉碎性骨折，意識也清楚，緊急送往醫院治療。

花蓮縣消防局第三大隊指出，今天上午8時26分東里分隊接獲指揮中心通報，台9線289.5公里處發生車禍事故，派遣救護車前往救援，救護人員到達現場後，發現是一輛小客車，於轉彎處撞上路旁水泥護欄，車身側面嚴重撞擊，呈「ㄇ」型包覆護欄，零件四散。

車禍當時撞擊力道大，除了整輛車卡在護欄上，車身竟呈現「ㄇ」字型。（圖：花蓮縣消防...
車禍當時撞擊力道大，除了整輛車卡在護欄上，車身竟呈現「ㄇ」字型。（圖：花蓮縣消防局第三大隊提供）

救護人員發現一名林姓男子受困車內，明顯左小腿變形骨折，並夾困於車體鋼板及水泥護欄間，意識清楚，傷勢嚴重直喊痛。消防員立即利用攪盤器拖拉增加救援空間，並使用破壞器材剪除車體梁柱推頂擠壓鋼板，順利將林男救出，送往玉里慈濟醫院救治，到院時男子仍生命徵象穩定，暫無生命危險。

警方初步研判，林男可能開車技術不純熟，轉彎時疑似車速過快，才會自撞造成嚴重事故，雖然尚未酒測，不過救援現場沒有聞到酒味，酒駕機率不高。呼籲用路人轉彎時應減速，避免發生危險。

24歲林姓男子疑似轉彎不慎，自撞路旁護欄。（圖：花蓮縣消防局第三大隊提供）
24歲林姓男子疑似轉彎不慎，自撞路旁護欄。（圖：花蓮縣消防局第三大隊提供）

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