離婚男瞞前妻攜幼女來美「消失1年」遭判刑 辯「出於愛女兒」

余姓男子與妻子離婚，約定女兒由母親單獨監護，他卻將女兒帶來美國「消失一年」，前妻尋女受煎熬提告，余男被台北地方法院依和誘罪判刑6個月，可上訴。圖為台北地方法院。（記者王聖藜／攝影）

余姓男子10年前與郭姓妻子離婚，七年前約定當時五歲的女兒由母親單獨監護，余寒暑假可帶女兒出國，他卻將女兒帶來美國「消失一年」；郭女費盡心力才帶回女兒，提告余妨害家庭，台北地方法院依和誘未滿16歲之人罪，判余有期徒刑六月。可上訴。

余男與郭姓前妻的親權糾紛，刑事訴訟 過程各執一詞。余在美東從事旅遊業，他說就是愛女兒，行為在美國合法，「我為她好」；而且在美期間當全職爸爸，每天親自接送女兒上下學，親自煮飯、陪女兒寫功課。郭女則說，女兒不見後她不斷打電話、傳簡訊都未獲回應，「我過程煎熬、心急如焚」。

承審法官認為家長失和、對簿公堂，影響兒童健全發展，有違憲之虞，曾寫下「萬言書」聲請釋憲，2019年8月裁定停止訴訟，讓訴訟擱置；直到大法官2021年12月用「例稿」議決不受理，法官只好適用「合乎憲法意旨的解釋」裁判。

55歲余男與郭姓前妻2012年離婚，2015年在法院調解，約定五歲女兒由母親監護，余可在寒、暑假、特殊節日探視女兒或帶女兒出國玩。

2016年1月，余向郭女稱當月31日到2月3日帶女兒去香港 、深圳，最遲2月6日帶回，卻帶女兒搭機前往美國，且不告知郭女身處何處；同年7月，郭女才透過LINE和女兒視訊、通上話。

2017年2月，郭女發現余電子郵件留下美國地址、傳真與電話號碼，利用此「線索」透過美國律師、警察 協助，當年10月自美國將女兒帶回台灣，並對余提告。

法官認為，兩人女兒當年僅五歲，余與前妻簽署調解協議才一個多月即帶女兒赴美，讓女兒在人生地不熟的美國、最需要母愛階段，長達半年無法受到母親關懷，有礙小孩健全成長。

余想求減刑，判決書指出，郭女為找女兒與余聯繫一年多，余剝奪郭女對女兒監護權、探視權、會面權，讓郭女猶如「大海撈針」求助於外館、美國律師、警察，承受思女之苦、錐心之痛，無減刑事由。

余也想請求判緩刑，但法官認為余謊稱帶女兒去香港、深圳，卻帶女兒赴美，危害不輕，加上余過去一再對郭女施暴，情緒控管不佳，家事調解成立後立即違約，鄙視司法權，無從給予緩刑宣告。