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婦頸背部被砍30幾刀亡 冷血兒涉弒母 聲稱不認識她

記者黃寅／台中4日電
台中市太平區62歲婦人3日被發現疑遭同住兒子殺害。（本報資料照片）
台中市太平區62歲婦人3日被發現疑遭同住兒子殺害。（本報資料照片）

台中市太平區62歲婦人前天被發現疑遭同住兒子殺害，警方將其兒子逮捕後，昨由檢察官驗屍及訊問後，發現婦人背頸部總計被砍殺30幾刀，依現場跡證判斷，婦人兒子犯罪嫌疑重大。為慎重起見，檢察官將擇日再進行解剖，以查明婦人確定死因，另也依婦人兒涉犯5年以上重罪等原因向法官聲請羈押獲准。

據了解，檢察官昨詳細檢視相關證物，除了在婦人頸部、背部發現她被刺30多刀，且當時僅她和兒子（40歲）二人在屋內，房門反鎖，以及在兒子身上發現涉嫌行凶的反濺血跡等，認為婦人兒子犯罪嫌疑重大。警方在屋內查到的水果刀上，也確沾有婦人的血跡，研判即是犯罪凶刀。

檢察官查出，婦人兒子有精神疾病就醫紀錄，以往亦曾對母親家暴。婦人兒子從前天被逮捕之後，面對檢警的訊問，都語無論次，並稱不認識被殺害的母親，對母親的死無悲傷之情，還自稱自己是國父等多重不同身分。

據了解，婦人平日和兒子同住，平日仍在某企業上班，她因為無故未去上班，公司因而通知她女兒。她女兒因聯繫不上她，感覺有異，擔心弟弟情緒有狀況，因此請社區管理員上門查看情況。

管理員透過對講機連繫無人回應，上樓按電鈴也沒人應答，後來找來鎖匠開門，發現婦人倒臥血泊中，婦人兒子則把自己反鎖在另個房間裡。管理員趕緊叫救護車將婦人送醫；婦人兒子則由警方逮捕。據推估，婦人被發現時，已死亡約一天。

檢察官 家暴

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