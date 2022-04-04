鏡電視未上架爭議不斷 建商「愛山林」售股轉買亞衛

鏡電視爭議不斷，原始股東愛山林董事長祝文宇打算退出。(本報資料照片)

鏡電視還沒上架就爭議不斷，原始股東之一的愛山林董事長祝文宇打算退出，表示「誰要買就賣」，但同時間他則藉由禾風傳媒收購擁有寰宇新聞台、亞洲旅遊台等10個頻道的亞洲衛星電視。這也是繼茂德集團董事長張高祥買下東森電視後，又一位房產大亨搶進媒體。

祝文宇表示，鏡電視申請設立爭議不斷，遲遲無法上架，他才會改轉投資 亞衛電視。他已經著手退出鏡電視股東成員，如果有任何人想來接手，都歡迎來談；他也是鏡電視首位表態有意出售的大股東。據了解，祝文宇投資鏡電視1.5億元台幣（約522.9萬美元），持有股權約7.5%。

祝文宇說，投資目的主要是為了將愛山林旗下案量，在廣告投放上更便利，加上金額「相對便宜」才出手。據透露，雙方交易金額低於10億元（約3487萬美元），但未經買賣雙方證實。

去年底以來，市場盛傳華衛集團董事長王志隆計畫出售寰宇新聞等頻道，王上周向各大有線電視系統、中華電信等高層發出簡訊，宣布將亞洲衛星電視賣給祝文宇。王志隆昨天以簡訊回覆現在不便發表意見。

業界分析，房地產 市場案量大，各區案件競爭強，長期需媒體曝光，也一向是廣告大戶，尤其房市低迷時，更需利用廣告、媒體大量曝光，也因此衍生出代銷行業，幫助開發商在建案上的行銷規畫。

此外，資金雄厚的企業收購媒體可謂一石二鳥，一來能見度不僅可以自由掌握，更能夠鎖定客群推薦，例如茂德收購東森電視後，幼幼台的廣告投放就有不少適合中小家庭居住的建案廣告，另外，企業可因此獲得額外收益，藉此多方面運用企業資源，好以健全房地產市場版圖，達到永續經營的模式。