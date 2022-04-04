新聞評論／選舉考量？蔡政府怯調漲電價 奢談碳排放淨零

經濟部3月29日召開電價費率審議會，但因俄烏戰爭使國際燃料價格充滿不確定性，最後做出緩漲結論。（本報資料照片）

上月底蔡政府公布兩項能源重大決策，其一是經濟部決定暫不調漲電價，待6月底召開電價費率審議會再決定是否調漲；其二是國發會公布2050碳排放歸零路徑圖，淨零主要對策為進一步增加再生能源比重與火力發電碳捕捉。兩項決策其實互有關聯，電價尤其是淨零的試金石。但兩項決策都引發各界非議，原因均在蔡政府背離能源發展趨勢，以政治決定凌駕能源專業決策。

蔡政府從2018年10月起連續八次凍漲電價，是2015年新版電價公式上路以來的最長凍漲時間，等同蔡總統任期有過半時間電價都是凍漲。雖然看似兌現蔡總統承諾能源轉型不漲電價的支票，但台灣能源九成以上仰賴進口，蔡政府不漲電價，等於把成本轉嫁台電與中油，雖無調漲電價之名，卻有全民埋單之實。

近年台灣電價上漲壓力越來越大的根源是蔡政府堅持非核，取而代之的是昂貴的天然氣 發電與供電尚難穩定的綠電。過去五年五次全國性無預警大停電，只是民眾看得到的能源轉型代價，另一個隱藏代價則是該漲而不漲的電價。為了凍漲電價，中油去年出售天然氣的虧損就高達台幣749億元（約26.11億美元），今年首季虧損更可能突破600億元；台電也因電價低於燃料成本，出現電賣越多虧越多的畸形現象。

對於凍漲電價，蔡政府一貫託詞有二：預期能源價格即將走跌，以及擔心調整電價影響民生物價。在蔡政府孤注一擲的能源政策下，未來十幾年台灣發電半數以上均來自昂貴的天然氣發電。在全球加速減碳 風潮下，天然氣價格易漲難跌已是國際公認趨勢，但蔡政府始終堅信並催眠民眾，能源價格即將走跌，電價上漲壓力即將化解。四年過去，蔡政府的樂觀預期不但沒出現，反而因俄烏戰爭進一步推升國際天然氣價，讓台灣電價調漲壓力越來越大。

至於電價影響民生物價，其實新版電價公式已有相關配套，定下每次電價調漲不能超過3％的天花板，電價降幅則不受限。蔡政府對此視而不見，凍漲電價美其名照顧民生與控制物價，但更多考量其實是為了選舉，同時幫蔡總統「能源轉型不漲電價」的政治承諾圓謊。以今年電價調整為例，蔡政府原可不調一般家庭與中小企業的電價，只漲用電大戶，但最終此方案也未獲採納，電價不動如山。

蔡政府怯於面對電價調漲，同時間卻提出了雄心萬丈的2050淨零方案，其中一方面要因凍漲電價而虧損連連的中油與台電負擔淨零推動費用，另一方面要極大化火電碳捕捉能量，但這兩者均要付出龐大費用，當我們無法如實面對能源成本時，又怎能期待產業與民眾調整使用能源策略？全球沒有一個國家能在不付出額外代價的前提下減少碳排與邁向淨零，但蔡政府的淨零方案就跟其能源政策一樣包裝成美好的願景，避談我們必須付出的代價。

身兼台電董事長的經濟部次長曾文生面對各界質疑淨零方案缺乏可實踐路徑，他反駁「這是挑戰而非困境」。如果我們務實推動淨零，這確實是挑戰而非困境，但蔡政府推動能源轉型，就是善畫大餅卻不善實踐，讓民眾陷入連年大停電的困境。如今淨零方案成為蔡政府另一個吹噓的大餅，2030前要投入的3000億元淨零預算 ，國發會主委龔明鑫竟說下任政府編列較合適。

蔡總統的能源轉型，設定到她卸任後的2025年達標，淨零預算與治理架構也推給下一任政府；連電價上漲都不敢面對，又怎能期望蔡政府務實推動台灣邁向淨零？