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「把我當男客練習」 台補教狼師下藥性侵少女 重判7年2月

記者林孟潔／台北3日電
補習班蕭姓主任性侵少女，最高法院審酌原審判決適用法律沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。(本報資料照片)
補習班蕭姓主任性侵少女，最高法院審酌原審判決適用法律沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。(本報資料照片)

高雄市某補習班蕭姓主任以媒介性交易為藉口，邀約缺錢花用的十五歲女學生外出，卻要少女「把自己當男客練習」，少女婉拒後，蕭男竟在飲料中下藥再性侵，最高法院依近日以加重強制性交罪判蕭男七年二月徒刑定讞。

判決指出，蕭男身為補習班主任，為人師表應對學生善盡教育、照顧的責任，卻萌生淫念，假藉媒介性交易約少女下藥性侵，少女歷經八次心理諮商，才逐漸緩解創傷症狀。

法院調查，2019年4月，蕭男得知少女缺錢花用，佯稱要以台幣兩萬元(約670美元)代價，媒介少女和女同志性交，少女同意後，蕭男隔天就開車載被害人到旅館。

沒想到進入房間，蕭男改口性交易對象為男性，還稱已收錢，要少女「把自己當男客練習」遭拒；蕭男誘使少女喝下摻有安眠藥的檸檬茶，待藥效發作，少女意識模糊，便強行撫摸、親吻胸部且指侵得逞。

蕭男待少女清醒後，當場給付一萬元，但少女見自己衣衫不整，頭暈、頭痛、想吐，傳訊息告知前男友，再轉知家人就醫檢查，報警處理。

蕭男否認犯行，供稱和少女是合意性交易，因為少女會緊張，徵得同意才在檸檬茶中摻入「放鬆的藥」，性行為過程中，少女意識清楚，還邊滑手機和前男友聊天，事後有給付一萬元作為對價。

少女說，她想送修手機、買衣服，因誤認交易對象是女生才答應，未料當天蕭男讓她喝下紅茶後，沒多久就覺得頭痛、頭暈，被蕭男性侵得逞。

法官認為，少女事後傳訊息問「主任放了什麼藥」，蕭男回應「是我平常吃的感冒藥」，少女再次追問，蕭男才坦承摻入安眠藥，可見少女事前不知道，沒同意蕭男下藥。

一審依以藥劑強制性交罪判蕭八年六月徒刑，二審改判刑七年二月，最高法院審酌原審判決適用法律沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。

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