愛情陷阱詐騙搭上俄烏戰火 台灣警逮63歲女車手

詐騙集團竟也搭上俄烏戰爭哏，台南白河警方逮捕潘姓女車手。（記者謝進盛／翻攝）

詐騙集團 竟也搭上俄烏戰爭哏，一名誆稱在烏克蘭 擔任戰地軍官，希望台灣的「愛人」將他的貴重物品收好，俟戰後飛到台灣與其長相廝守，遭訛詐的7旬老婦信以為真，上月先遭詐騙台幣20萬元（下同，約6970美元），車手前天二度欲取款60萬元，警埋伏逮捕63歲女車手，後依詐欺 罪嫌送辦。

據知，70歲台南白河區婦人日前在網路結識詐騙集團男子，男子稱在烏克蘭正與俄軍交戰，婦人不察為網路甜言蜜語所惑，很快被愛沖昏頭陷入詐騙集團的「愛情陷阱」老哏，男子向婦人稱身上有約200萬元美金貴重包裹須先支付20萬元，婦人信以為真上月某日依指示匯至指定詐騙帳戶。

結果，4月1日詐欺男子又向婦人稱，寄送愛情包裹目前卡在海關，希望先代支付手續費60萬元現金時，婦人再度遭騙急籌措現金，家屬察覺有異報警。

白河所所長陳永旺、警員吳仲傑、林生祥當日下午在白河區婦人住處埋伏，逮獲從屏東搭程計程車前來取款的63歲潘姓女車手，老婦人才驚知是詐騙。多次擔任車手被逮的潘女警詢時稱，因缺錢，經不認識男子稱領取物品可獲數千元酬金其餘不知情，警將潘婦依詐欺罪嫌送辦，持續追緝詐騙集團中。

白河警分局長劉其賢表示，詐騙集團手法推陳出新，只要是要匯款幾乎就是詐騙，切勿上當。