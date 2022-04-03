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東南水泥害雙鐵癱瘓 離譜「砍樹法」拆52米巨塔 4包商遭送辦

台灣新聞組／高雄3日電
東南水泥拆除閒置儲庫，卻發生工安意外，高市府工務局、勞工局2日會同建築、土木及結構等三大技師公會前往會勘。（記者陳弘逸／攝影）
東南水泥拆除閒置儲庫，卻發生工安意外，高市府工務局、勞工局2日會同建築、土木及結構等三大技師公會前往會勘。（記者陳弘逸／攝影）

東南水泥1日拆除水泥儲槽時，槽體倒塌撞擊台電鐵塔，一度癱瘓清明連假疏運；高鐵、台鐵、台電和高雄市政府都要向東南水泥求償。高雄市府昨天會同三大技師公會到場會勘事故現場，認定炯德營造承包商，擅改施作工法，認定「綁鐵球由下往上拆是貪快才釀災」；檢警帶回現場負責人、工安及怪手司機等四人到案說明，皆依公共危險罪移送。

高雄市政府工務、勞工及環保三局長昨天上午委請三大技師公會會勘，專案稽查東泥及營造廠七處工地，揪出一連串缺失。工務局長楊欽富表示，東泥承包商拆生料槽須先卸除內部剩餘生料，由上而下，分三段拆除，包商卻未按計畫，而是採一次性傾倒式工法，像砍樹一樣，工時及成本雖減省，但風險高，加上未做好相對應防護，便宜行事所致，造成崩塌壓毀高壓電線的意外。

距鐵道僅百米 幸未殃及列車

東南水泥廠的巨型水泥儲槽，高度52公尺高，直徑約12公尺，一座圓柱體建物，重量達2000噸以上。職安署官員說，怪手綁鐵球由下往上拆是貪快作法，最讓人心驚的是，施工位置距高鐵、台鐵軌道約百公尺，萬一有列車經過，後果不堪設想。

此次施工計畫雖找建築師等專業人士監督，工程人員卻未按施工計畫做，業主也未盡把關責任。檢警通知炯德營造27歲林姓現場負責人、40歲王姓工安負責人、45歲曾姓怪手司機、東泥廠35歲曾姓工安負責人。

經調查，倒塌瞬間隸屬炯德的林、王、曾皆在場，東泥曾男則在辦公室內未目擊事故。林為當時施的主要負責人，王、曾推託聲稱，是按林姓負責人指示施工；林則認為，拆廠工法合宜，按施工計畫施作，四人配合調查，但不認疏失，警詢後，將四人依公共危險罪移送橋頭地檢署訊問。

工安癱瘓疏運 雙鐵、台電求償

由於這次事件衝擊逾12萬人，據了解，台鐵粗估營運損失破台幣百萬，高鐵損失更高，都將展開求償行動。台鐵說，除了向東南水泥求償，由於台電要求台鐵斷電，除了計算營運損失，還會列入配合斷電出動的維修人力，向台電求償。

高鐵部分，除了計算退票費用，尚包含旅客抱怨進線、維修費用、商譽損失、接駁費用、轉乘費、人員加班費等，求償金額會比台鐵更高。

交通部長王國材昨天向民眾道歉，承諾檢討，並要求東南水泥賠償到底；東南水泥說，倘依法應負擔賠償責任絕不逃避。

高雄市長陳其邁說，東南水泥非常不應該，上次發生工安事故已開罰，這次廠商竟未按施工計畫拆除，已停業處分並依公共危險罪送辦，對市民造成損失及不便，市府會求償到底。

不過，國民黨高雄市議員李雅靜表示，高鐵歸中央管理，中央已經說要求償到底，市府沒必要再摻一腳；議員黃紹庭說，市府難逃督導責任，「高市府是兇手，不是主持正義的人」

台鐵 國民黨 勞工

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