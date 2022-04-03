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通膨來了 台勞保年金5月調升 20萬人受惠

記者江睿智／台北3日電
勞保年金設有年金給付金額調整機制，今年5月起調升，預計至少逾20萬退休勞工將受惠。（本報資料照片）
勞保年金設有年金給付金額調整機制，今年5月起調升，預計至少逾20萬退休勞工將受惠。（本報資料照片）

通膨來了，國內消費者物價指數（CPI）節節走高，勞工退休金也將跟著物價調升。勞保年金設有年金給付金額調整機制，勞保局預計4月底公告，今年5月起調升，預計至少逾20萬退休勞工將受惠。

勞保局勞保普通事故給付組長劉秀玲表示，以領取年金年度為基期，若累計CPI年增率超過5％，給付就會啟動調升機制，且依CPI實際累計增幅調升給付。

主計總處發布去年全年CPI年增率為1.96％。劉秀玲指出，目前2009年及2013年兩個年度，累計至去年CPI增幅有望會超過5％，惟調幅會不同，預估上述兩年度分別有6.8萬人、十多萬退休勞工，可望會調升年金給付。此外，上述兩年度勞保遺屬年金、失能年金也會一併調整。

她表示，勞保局本月啟動作業，報勞動部核定後，5月就會公告，且自5月開始調升，6月入帳。

此外，因去年CPI年增率不低，除了2009年、及20134年兩個年度累計CPI增幅將逾5％外，也有部分年度累計CPI將接近5％，換句話說，有部分退休族群很可能「差一點」就可多領年金。

對此，何秀玲表示，今年CPI年增率估計也不低，「今年沒調到，明年就會調了」，而且勞保都是以實際CPI累計調幅十足反映在年金給付上，有可能明年年金給付調幅會很大，接近7％，晚調的民眾不用擔心會吃虧。

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