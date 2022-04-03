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誤信「神奇藥粉」能漂白染黑美鈔 CEO慘失2000萬

記者白錫鏗／台中3日電
詐團向台灣某學術機構黃姓女執行長，佯稱取得以特殊藥劑染成黑色且蓋有聯合國戳章的500萬美元，並示範還原，黃女信以為真，遭詐財新台幣1900萬元及7萬美元。（本報資料照片）
詐團向台灣某學術機構黃姓女執行長，佯稱取得以特殊藥劑染成黑色且蓋有聯合國戳章的500萬美元，並示範還原，黃女信以為真，遭詐財新台幣1900萬元及7萬美元。（本報資料照片）

國際詐團向台中某學術機構黃姓女執行長誆稱欲購買其房地產，手中並持有蓋有聯合國戳章的500萬美金現鈔，但戳章須要特殊黑色藥劑才能清除，要求黃女提供現金，使他們購賈藥粉清除戳章還原美金，黃女信以為真被詐財台幣2000多萬元（約69.6萬美元）。

黃女怒告杜男、外國人瓦格里、伯比涉詐欺，台中地檢署以罪嫌不足，將杜男不起訴，黃女聲請再議被台中高分檢駁回。瓦格里則遭檢方通緝，伯比另行簽結。

黃女指出，杜男與同夥瓦格里、伯比（查無此人簽結），以杜男購屋為由，2020年12月，前往黃女任職的學術機構，由瓦格里誆稱透過外交關係，取得以特殊藥劑染成黑色且蓋有聯合國戳章的500萬美金現鈔。

瓦格里當場透過還原程序，將五張蓋有聯合國戳章的美金現鈔，消除戳章，向黃女訛稱願意購買黃名下房地，要求黃女提供現鈔，使他得以透過特殊藥粉及黃提供的現鈔，將蓋有聯合國戳章的500萬美金還原。

2020年至2021年間，瓦格里與伯比至黃女辦公室，由黃女提供900萬元、1000萬元台幣放入黑色塑膠桶內，再放入黃女保險箱，進行美金「還原程序」；瓦格里向黃女詐稱，伯比肝膽生病，需要就醫付錢，導致黃女再出七萬美金。沒多久黃女發現保險箱款項，已全數被掉包成黑色紙張，控告杜男等人詐欺。

杜男否認犯行，辯稱瓦格里透過微信加他為好友，向他洽談引進國外資金來台投資合作案，瓦格里約他見面，拿了蓋有聯合國戳章的十萬美金現鈔給他看，稱有相同蓋聯合國戳章的500萬美金，待在台灣消除聯合國戳章後，就能進行投資，而伯比有消除聯合國戳章方法。

杜男表示，瓦格里透過微信告訴他，蓋有聯合國戳章的500萬美金被伯比拿走，要支付30至50萬新台幣，才能拿回500萬美金，但他表示沒有錢，彼此未再聯絡。至於瓦格里如何調包黃女保險箱的錢，他並不知情。

檢察官調閱杜男金融帳戶，發現裡面僅有台幣數萬元，認定杜男未詐欺。

聯合國 保險 詐欺

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