台在學生懷孕逾6000人 高中「小媽媽」倍增

高中學校懷孕比例近年升高，主因是交友管道多，手機交友軟體方便，其中也暗藏許多感情陷阱。圖為示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

據教育部 2019學年統計，各級學生懷孕數總計達6323人，其中高中生就有836人，不僅較2018年的325人飆升，也是近年來之最。

教團認為，學生交友管道愈來愈多，稍有不慎就可能讓交友圈更複雜，懷孕比率升高並不意外。此外，部分弱勢學生可能家庭功能較薄弱，在缺乏關愛下，更有可能陷入情感陷阱。

兒少生活滿意度 72.7分創新低

此外，兒童福利 聯盟昨公布2020年台灣學童主觀生活滿意度調查，發現五年級到九年級兒少的生活滿意度分數屢探新低，從2017年的79.2分，降至72.7分，下降6.5分，孤單與疏離感也逐年加重。兒盟呼籲，家長應多陪伴孩子，家人支持越高，孩子的生活滿意度才會愈高。

兒盟指出，世界衛生組織的「學齡兒童健康行為調查」（HBSC survey），從家庭資源與結構、同儕關係、身心健康狀況等，評估孩子的生活滿意度。近年兒盟也以同樣內容了解台灣學童的情況，結果發現，台灣學童2020年的主觀生活滿意度60分以上者僅七成八，與HBSC世界平均相差了十個百分比。

調查也發現，年紀越大的兒少主觀生活滿意度的平均分數愈低，國小78.8分、國中68.1分，二者相差10.7分之多。

兒盟執行長白麗芳說，雖有七成四兒少自認與同學相處愉快、六成六認為同學接受自己，但進一步細分同儕支持度高低兩組，發現台灣同儕支持度高的兒少占四成一，相較國際平均的六成，顯然表現較差。家庭關係方面，每天跟家人共餐的兒少四成三，也低於HBSC調查的五成。呼籲家長給予專注陪伴、良善的親子 溝通、多一點正面鼓勵和肯定，可幫助孩子的幸福感提昇。