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男大生遭2度性侵 室友鑽棉被逞慾 賠50萬獲緩刑5年

記者白錫鏗／台中2日電
台中市民陸姓男子與大學生阿智（化名）為室友，趁阿智睡覺時強行性侵2次，二審依強制性交罪判刑2年，緩刑5年，並罰他提供160小時義務勞務，以及接受6場法治教育。可上訴。（本報資料照片）
台中市民陸姓男子與大學生阿智（化名）為室友，趁阿智睡覺時強行性侵2次，二審依強制性交罪判刑2年，緩刑5年，並罰他提供160小時義務勞務，以及接受6場法治教育。可上訴。（本報資料照片）

台中市民陸姓男子與大學生阿智（化名）為室友，趁阿智睡覺時強行性侵兩次，陸男在一審否認犯行，被依乘機性交罪判刑四年；二審時他坦承犯行，並與被害人達成和解，賠償新台幣50萬元（下同，約1.7萬美元），合議庭改依強制性交罪判刑兩年，緩刑五年，並罰他提供160小時義務勞務，以及接受六場法治教育。可上訴。

台中高分院審理時，陸男（23歲）坦承犯行，當庭對被害人阿智說「對不起，經過那麼久，我才認罪，造成你不可挽回的創傷，我一開始不敢承認，是因為我很害怕，我也不敢跟家人說，是傳票寄到家裡，我家裡的人才知道，一直請你來作證，很對不起你，讓你一直回憶那些事情，我覺得如果這個事情發生在我身上，我一定也很痛苦，而且持續了那麼久」等語。

合議庭以陸男已與被害人達成和解，並賠償被害人新台幣50萬元，堪認他深具悔意，被害人也當庭表示願意給他減刑機會，因此法官依法予以減刑，從輕判刑兩年，並宣告緩刑五年。

判決書指出，陸男2019年4月間，租屋在台中市沙鹿區，在社群網站論壇校板刊登徵室友廣告，男大生阿智見此廣告後，透過該論壇、通訊軟體LINE與陸男聯絡後，同年6月23日搬入與陸男同住套房。

陸男分別同年7月15至19日間凌晨，趁阿智睡覺，鑽入阿智棉被內，以手撫弄阿智下體，再以口含被害人下體性交得逞2次。同年7月底，被害人無法忍受陸男的行為，因此報警處理。

合議庭審酌，陸男與阿智為室友，為滿足一己私慾及好奇心，趁被害人熟睡不知抗拒時，對阿智為猥褻、口交行為，迨被害人驚醒後竟進而違反意願，對於被害人為強制性交行為，致被害人身心承受極大壓力，惟念及陸男於本案行為時年僅20歲，年輕識淺、思慮欠周，並無任何前科，且犯後已與被害人達成和解，並賠償50萬元完畢，予以輕判。

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