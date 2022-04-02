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新聞評論／電力、防疫、修憲 蔡政府的愚人節3大笑話

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303大停電，林園工業區等石化業受損嚴重， 中小企業大本營的大發工業區，業界也跳腳。(本報資料照片)
303大停電，林園工業區等石化業受損嚴重， 中小企業大本營的大發工業區，業界也跳腳。(本報資料照片)

愚人節如果只是開個無傷大雅的小玩笑，對個人是自娛娛人；如果是政府開玩笑，可能成為全民埋單的黑色笑話。

蔡政府最近開了三大玩笑，或許可以票選另類「笑話冠軍」。

首先，303大停電後，蔡政府仍堅持「停電不缺電」，行政院長蘇貞昌絕口不保證不再停電，還鬼扯反攻大陸的承諾也辦不到。但國發會3月30日公布「2050淨零碳排路徑圖」，目標2050年再生能源將占60%至70%；蔡英文總統當晚出席台灣美國商會2022謝年飯時就掛保證，「政府會盡全力穩定電力供應，在邁向永續和再生能源轉型之際，政府會進一步強化台灣的能源基礎設施」。

蔡政府從303大停電變成330再生能源大躍進，被業界取笑「比反攻大陸更難的天方夜譚」，政府是要變魔術嗎？各界也好奇，蔡總統究竟是保證「盡全力」，還是保證「穩定電力供應」，因為兩者結果大不同，政府的承諾可能變成各說各話，再次展現畫大餅話術治國的愚民功力。

其次，基隆疫情連環燒，先有基隆市長林右昌居隔3天變10天，自訂標準的防疫鬧劇；衛福部長陳時中3月30日前往基隆時則宣布要對36萬基隆人「類普篩」，更被質疑是防疫笑話。

去年萬華疫情延燒，當醫界呼籲普篩時，綠網軍還譏笑是「普篩仔」。陳時中當時反對的理由是普篩擔心出現偽陰偽陽，造成醫療量能不足，問題關鍵是當初就是中央阻撓開放家用快篩、BNT疫苗，如今陳時中僅以一句「時空環境不同」就為「普篩仔」解套，混亂標準令人嘆為觀止。

第三，立法院通過18歲投票修憲案要交付公民複決投票，複決930萬票是超高門檻，畢竟以總統大選的高張力、高社會動員力，蔡英文總統2020年獲得史上最高的817萬票也不足以通過修憲案。為求爭取「首投族」年輕選票，民進黨打算複決綁年底大選。

問題是，去年底1218四大公投，蔡政府大張旗鼓「四個不同意」，才剛否決公投綁大選，理由是會造成選務紊亂，如今不到四個月急轉彎，健忘自打臉的程度令人擔憂，網友也打趣「綠色標準的最高標準就是沒有標準」。

雙城記開場白：「這是一個智慧的年代，也是一個愚蠢的年代；這是一個光明的季節，也是一個黑暗的季節」。電力、防疫、修憲，無一不跟民眾息息相關，蔡政府的標準竟可因人而異、為選舉而改變；台灣人民善良而不愚蠢，台灣社會多元而不黑暗，執政者不要以為「你傻瓜，我聰明」，因為謊言說多了，最後可能變成冷笑話，全民哭笑不得。

陳時中 防疫 疫情

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