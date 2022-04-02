國務機要費案扁停審 律師：珍應比照

台灣高等法院審理國務機要費案1日更二審，被控洗錢的陳致中與黃睿靚（右）都主張無罪。(記者王宏舜／攝影)

前總統陳水扁 國務機要費案纏訟逾15年，台灣高等法院更二審昨傳喚吳淑珍、陳致中、黃睿靚等多名被告出庭，吳淑珍請病假未出庭，審判長鄭水銓表示，請假是吳的權利，但還是應該要到庭，會檢視她的診斷證明書，確認是否有正當理由。

吳淑珍律師陳國華表示，應傳陳水扁出庭作證，但扁在停審中，吳淑珍的部分不宜進行，若判吳有罪，因病停審而無法出庭答辯的陳水扁也連帶有罪，影響很大。

陳水扁近來主持廣播節目，案件卻停審，合議庭是否重新啟動重新審理，受到關注。審判長昨開庭時說明先處理爭議性較小部分，調查證據後進行言詞辯論。

陳致中與黃睿靚昨天出庭時面對媒體詢問吳淑珍病情，陳僅說「謝謝」，兩人法庭上都作無罪答辯。

總統府前副秘書長馬永成在法庭上發言40分鐘，他說，指國務機要費有時代背景、制度面缺失，2005年因副秘書長職務，國務機要費都以他的名義出具領據，但自己只是「人頭」，他沒有侵占犯罪金額，也沒有管控國務機要費的權責。一審被判20年，「判那麼重我無法接受」。馬強調，國務機要費只有總統可使用，他進總統府服務不是要幫總統犯罪。

同樣被捲入國務機要費案的前總統辦公室主任林德訓也主張無罪，他說時隔15、16年還在討論這議題，很荒謬又無奈。

馬、林兩人律師李勝琛向法官喊話，指對法院來說這只是一個案子，卻影響兩人一輩子。