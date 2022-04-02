鏡電視調查報告 藍委：NCC避重就輕 疑點完全沒釐清

鏡電視爭議不斷。(本報資料照片)

鏡電視爭議不斷，立法院交通委員會要求NCC（國家通訊傳播委員會）提出行政報告。據了解，NCC已經針對「人事爭議」、「每年政府標案收入11.7億元(台幣，下同)」、「送件審理補正次數過多」等3部分做出調查進度說明，但立委質疑內容避重就輕。

媒體報導，鏡電視尚未開台，已篤定每年會有政府標案11.7億元，引發質疑。

NCC表示，鏡電視頻道營運計畫中明確規畫，執照效期6年期間，除了廣告營收 ，另有授權收入、政府標案與專案活動收入，估計各年度政府標案收入約2000萬至1.8億，「11.7億元應屬誤解」。

對於立委抨擊，NCC未妥善處理鏡電視營運治理問題。NCC表示，已明確要求鏡電視「禁止與該公司其他集團共用人力」、「禁止該公司股東或及其所屬公司有不當利益輸送」，並須限期補實人力、資金等；如有違反，最嚴重得廢止執照。

至於鏡電視送件申請新設新聞台期間，NCC要求鏡電視補正次數過多。NCC對此表示，依法規適時請當事人補正、釐清說明，並沒有違法情事。

國民黨 立委洪孟楷說，報告內容避重就輕，完全沒回應各界疑點，且連最基本的行政單位所做調查、判斷、釐清都沒看見，說是「量身打造」也毫不為過。