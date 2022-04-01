太魯閣號49死 台鐵首例懲罰性多賠1.5億

交通部長王國材同意台鐵再給太魯閣號事故罹難者家屬共1.5億元，這也是台鐵史上首次支付懲罰性賠償金。(本報資料照片)

去年4月2日發生的太魯閣號 事故奪走49條人命，由罹難者家屬組成的「太魯閣的眼淚」要求理賠金外，還要有懲罰性賠償金。「太魯閣的眼淚」代表律師陳孟秀昨說，交通部長王國材已經同意台鐵 再給全體罹難者家屬1.5億元(台幣，以下同)，這也是台鐵史上首次支付懲罰性賠償金。

交通部回應，確有這筆「促使台鐵安全改革特別金」，王國材還說：「台鐵做錯事本來就要承認」。但此舉也引發2018年普悠瑪事故罹難者家屬董小羚感嘆：「都是命喪台鐵，情何以堪？」

太魯閣號事故每名罹難者補（賠）償1570萬，加上這次懲罰性賠償金給罹難者每人307萬，總計賠償1877萬；另再加衛福部啟動善款委員會，罹難者家屬扶助金為每人1800萬元。相加每名罹難者共可領3677萬，為台灣交通事故最高額。

陳孟秀說，經多次會議，王國材前天同意家屬訴求，台鐵應再給付全體罹難者家屬1億5041萬元，作為台鐵懲罰。

陳孟秀說，再多金錢都不能挽回死者的生命，但不希望任何人再經歷此等悲劇，若沒有大幅提高賠償，台鐵只會不痛不癢，因循苟且，盼藉此嚇阻台鐵將人命納入固定支出而改善消極的態度、督促政府痛定思痛，審慎鐵路行車安全、落實改善。

在普悠瑪號事故中一家八口不幸罹難的董家大女兒、普悠瑪事故協會理事長董小羚直說「感到非常不公平」，都是命喪台鐵，太魯閣號事故卻有懲罰性賠償金，情何以堪？當初她們沒有善款，現在又沒懲罰性賠償金，質疑交通部沒在關心普悠瑪號事故罹難者。