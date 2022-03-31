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搶兵役延長前入伍…桃園徵兵塞車 想入伍只能排隊

記者陳俊智／台北31日電
台灣兵役可能延至一年，許多男大生和家長詢問議員及相關單位提前入伍辦法。圖為教召員扛著砲管等重裝備在陽光下行軍。(本報資料照片)
台灣兵役可能延至一年，許多男大生和家長詢問議員及相關單位提前入伍辦法。圖為教召員扛著砲管等重裝備在陽光下行軍。(本報資料照片)

台灣兵役可能延至一年，許多男大生和家長詢問議員及相關單位提前入伍辦法，甚至透過議員請託，陳情電話大增。但桃園目前徵集到1999年出生、未辦緩徵的役男，因疫情和教召影響，還塞車上千人；民政局昨表示，除應屆畢業生5月優先入營專案，只能照年次排隊，沒有提前入伍辦法。

市府人士透露，兵役改為四個月後，有些應屆畢業生9、10月要出國念書，希望先服完兵役，往年詢問提前入伍的電話多在5、6月，3月算淡季，電話僅個位數。因國防部調整役期議題，詢問電話增加不少。

民政局昨赴議會工作報告，藍綠議員都表示，最近都接到不少民眾請託電話，盼能提前入伍，只能不厭其煩解釋無法插隊，議員也盼市府相關局處加強校園宣導。

議員黃敬平說，有些父母希望孩子利用寒暑假服役，但只有暑假能申請分階段入營，還要先抽資格籤、連續兩年都要入營，雖然公所有窗口洽詢，但通常是給文宣讓民眾自己看，密密麻麻上千字，民眾懶得看，轉求助服務處。

議員蔡永芳、陳治文和周玉琴等人狀況相同，並表示，國防部雖未定案，但民政局有必要講清楚現行辦法。

民政局指出，疫情影響，國軍前段時間停徵，最近復辦教召，因訓練場地及教育人員有限，徵兵出現塞車，目前桃園1999年出生、未辦理緩徵的役男還有1000多人等入伍。

雖然現在兵役議題正熱，但桃園沒有提前入伍辦法，只有每年5月針對應屆畢業生的優先入營專案，如果應屆畢業生沒申請或辦緩徵，就是按照年次排隊等徵召；目前緩徵由學校集體辦理，尚無明顯增加或大減情形。

民政局說，除了大學生，也有高中生關心兵役，目前大學已安排5月前完成校園宣導，預計清明節連假過後清點人力及規畫場次，首度進入高中校園宣導。

疫情 國防部 教育

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