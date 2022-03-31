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世界柑橘果醬大賽 郭恩綺摘雙金

記者高婉珮／台北31日電
郭恩綺埋首玫瑰花田20年，將自家玫瑰與柑橘結合，在果醬的世界發光。(圖：郭恩綺提供)
郭恩綺埋首玫瑰花田20年，將自家玫瑰與柑橘結合，在果醬的世界發光。(圖：郭恩綺提供)

繼果醬女王柯亞後，又有第二位台灣選手郭恩綺在號稱「果醬界奧斯卡」的英國世界柑橘類果醬大賽（The World's Original Marmalade Awards & Festival），摘下年度「雙金（Double Gold）」榮耀。

來自南投埔里、經營玫開四度食用玫瑰園逾20年的郭恩綺，今年以「玫瑰柑橘果醬」、「玫瑰無花果柑橘果醬」兩款作品參賽。其中的「玫瑰柑橘果醬」，不但在「搭配鹹味料理的美味果醬」類別中獲得最高榮譽「雙金」肯定；在「添加有趣食材的果醬」類別中，也同時拿下銀牌。「玫瑰無花果柑橘果醬」則在兩項類別中，都獲得銀牌肯定。

不過，今年並非郭恩綺首次挑戰此賽事。「我2021年首度參賽，可說是拜疫情所賜。」她經營的玫瑰園，是台灣首家生產食用玫瑰的專業農場，「受疫情影響訂單大減，就多出一些時間來。關於參加比賽，我期待許久，剛好趁這個機會去執行。」

她去年以「柑橘玫瑰果醬」、「柑橘加玫瑰花瓣果醬」、「柑橘玫瑰太妃糖果醬」參賽，獲得1金、1銀、4銅。今年獲「雙金」肯定的「玫瑰柑橘果醬」，便是去年「柑橘玫瑰果醬」的精進版。

「去年的『柑橘玫瑰果醬』我用了複合柑橘跟玫瑰醬，層次太複雜。今年我把風味聚焦在桶柑上。」郭恩綺指出：「此外，我今年不用玫瑰醬，改為將花瓣糖漬後直接入醬，以保留花瓣的香氣；同時加入少許檸檬，保持花瓣的鮮豔色澤。」

國內首位獲得「雙金」肯定的柯亞說：「得獎對台灣果醬市場的提升是全面性的。有了比賽作目標，職人在研發與柑橘水果的選用上會更精進；消費者對於品嘗果醬的解析力，也會逐漸提升。」

郭恩綺的「玫瑰柑橘果醬」，今年在「搭配鹹味料理的美味果醬」類別中獲得最高榮譽「雙...
郭恩綺的「玫瑰柑橘果醬」，今年在「搭配鹹味料理的美味果醬」類別中獲得最高榮譽「雙金」肯定。(圖：郭恩綺提供)

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