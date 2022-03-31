搜救四天 和碩前副總裁陳屍瀑布溪谷

和碩聯合科技前副總裁蔡進國遺體已經搬運下山。(記者曾伯愷／攝影)

和碩聯合科技前副總裁蔡進國（64歲），26日獨自前往新北市三峽區滿月圓登山失聯。消防局連續四天搜救，30日上午11時30分許在雙溪山及東眼山之間，發現已無生命徵象的蔡進國，初步了解陳屍在一處50公尺深的瀑布下方溪谷，稍早已搬運下山至登山口。

蔡進國是被土城消防分隊人員發現，據描述，他的衣著完整，身體沒有明顯外傷。救援人員已用繩索垂降方式下切到瀑布下方溪谷搬運。

新北市消防局長黃德清指出，一般人進入滿月圓步道 登山，正常路線應該往左走，但蔡進國被發現的地點卻在右側50公尺深的溪谷，是因為路線不熟、或是下大雨不慎滑落，還需進一步釐清。

據了解，蔡進國26日上午8時許離家，9時41分曾打電話跟家人聯繫，他的女兒表示，父親平常就會利用周末走登山步道休閒健身 ，當天他在電話中告知預計要走的路線，大約就是滿月圓步道繞一圈，還說下午就可以下山。

但是當天晚上未歸，到了隔天凌晨手機 沒人接，因此家人在27日早上9時35分報案。他的女兒昨天握手、鞠躬向土城消防分隊隊員致謝，且說當初承諾懸賞100萬元台幣給第一個找到父親的人，她一定會給，同時也感謝所有參與這次搜救行動的人。