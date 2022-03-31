我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登釋1.8億桶戰備儲油？分析師這樣看油市影響

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

搜救四天 和碩前副總裁陳屍瀑布溪谷

記者曾伯愷、林昭彰／新北31日電
和碩聯合科技前副總裁蔡進國遺體已經搬運下山。(記者曾伯愷／攝影)
和碩聯合科技前副總裁蔡進國遺體已經搬運下山。(記者曾伯愷／攝影)

和碩聯合科技前副總裁蔡進國（64歲），26日獨自前往新北市三峽區滿月圓登山失聯。消防局連續四天搜救，30日上午11時30分許在雙溪山及東眼山之間，發現已無生命徵象的蔡進國，初步了解陳屍在一處50公尺深的瀑布下方溪谷，稍早已搬運下山至登山口。

蔡進國是被土城消防分隊人員發現，據描述，他的衣著完整，身體沒有明顯外傷。救援人員已用繩索垂降方式下切到瀑布下方溪谷搬運。

新北市消防局長黃德清指出，一般人進入滿月圓步道登山，正常路線應該往左走，但蔡進國被發現的地點卻在右側50公尺深的溪谷，是因為路線不熟、或是下大雨不慎滑落，還需進一步釐清。

據了解，蔡進國26日上午8時許離家，9時41分曾打電話跟家人聯繫，他的女兒表示，父親平常就會利用周末走登山步道休閒健身，當天他在電話中告知預計要走的路線，大約就是滿月圓步道繞一圈，還說下午就可以下山。

但是當天晚上未歸，到了隔天凌晨手機沒人接，因此家人在27日早上9時35分報案。他的女兒昨天握手、鞠躬向土城消防分隊隊員致謝，且說當初承諾懸賞100萬元台幣給第一個找到父親的人，她一定會給，同時也感謝所有參與這次搜救行動的人。

和碩聯合科技前副總裁蔡進國的女兒（左），向第一個找到她父親的土城消防隊員致謝。(...
和碩聯合科技前副總裁蔡進國的女兒（左），向第一個找到她父親的土城消防隊員致謝。(記者曾伯愷／攝影)
搜救人員用繩索垂降到50公尺瀑布下方溪谷搬運蔡進國。(圖／消防局提供)
搜救人員用繩索垂降到50公尺瀑布下方溪谷搬運蔡進國。(圖／消防局提供)
和碩聯合科技前副總裁蔡進國遺體已經搬運下山。(記者曾伯愷／攝影)
和碩聯合科技前副總裁蔡進國遺體已經搬運下山。(記者曾伯愷／攝影)

步道 健身 手機

上一則

世界柑橘果醬大賽 郭恩綺摘雙金

下一則

搶兵役延長前入伍…桃園徵兵塞車 想入伍只能排隊

延伸閱讀

東航空難 中國宣布搜救完成 30天內發調查報告

東航空難 中國宣布搜救完成 30天內發調查報告
台和碩前副總裁獨自登山失聯4天 尋獲已無生命跡象

台和碩前副總裁獨自登山失聯4天 尋獲已無生命跡象
20年來第25隻 山獅P-104被撞死陳屍公路

20年來第25隻 山獅P-104被撞死陳屍公路
東航墜機將廣西梯田夷平 現場大雨讓搜救暫緩

東航墜機將廣西梯田夷平 現場大雨讓搜救暫緩

熱門新聞

台灣制憲基金會26日在台北舉行「台灣準備好了嗎？台灣未來國家願景與挑戰」論壇，第4場專題討論「美中新情勢下的台灣處境與展望」，邀請作家汪浩（左）主講、台灣制憲基金會副執行長宋承恩（右）與談。中央社

台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

2022-03-26 13:24
陳松勇的看護Yuli。（圖：陳松勇友人提供）

陳松勇遺產圓滿分配 印傭獲贈400萬灑淚離台

2022-03-24 02:27
李艷秋。(本報資料照片)

李艷秋兄妹爭產 當庭罵二哥「貪婪」遭求償30萬免賠

2022-03-23 06:15
台灣27日新增83例本土個案，120例境外移入個案，總數破200例，為去年6月中以來最多。 (記者楊雅棠／攝影)

台疫情爆發 本土增83例去年6月來最高 入境隔離7天會延後實施

2022-03-27 17:05
美國印太指揮部司令阿基里諾上將。歐新社

俄烏戰爭頭號教訓 美印太司令：中國攻台真可能發生

2022-03-26 01:22
由武子靖、李忠威、徐紹桓等烘焙師傅組成的台灣代表隊，成功奪下世界麵包大賽團體冠軍。圖／王柏峰主廚提供

史上第一次 台灣首奪「世界盃麵包大賽」團體冠軍

2022-03-29 11:03

超人氣

更多 >
媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到
戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘
隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」
房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離