黑白集／短線操作的蔡政府 凍漲電更缺

蔡政府天不怕地不怕，不怕外界批評，唯一忌憚的就是選舉。因此，明明能源價格飆漲，物價齊飛，但電價審議就能「不做決議」。原因很清楚：年底選舉在即，民進黨 怕得罪選民。

破天荒第一回，審議電價卻「不做決議」，其實是故布迷陣；說穿了，就是「繼續凍漲」。這跟外界的猜測不同，原本大家以為，這回至少要調高工業用電價格，以免老是納稅人在幫忙補貼工業大戶。誰料，蔡政府就連這點小小的「公平正義」都不肯做，經濟部繼續偏袒工商大戶。這些官員真墮落！

蔡政府一心想著選票，但它難道沒想到，一直凍漲電價會有什麼後遺症？台灣住宅用電是全球第三低，工業用電是全球第五低，一個不生產能源的國家卻把電價訂那麼低，大家在生活中當然就會漫無節制地暢所用電。如此一來，豈非讓缺電的問題愈發凸顯，發生停電和跳電的機率也就愈高？

「以價制量」的道理，古今中外都奉行；但對蔡政府而言，再多大道理，也比不上眼前賺取選票來得現實而急迫。因此，政府的能源政策破洞百出，卻可以拒絕修補；電網脆弱不堪，都能推給基層員工，乃至各種小動物。如此熱中短線操作的政府，到底有什麼維持台灣永續的心思與關懷，讓人懷疑。

電其實不只是電，它映照了政府的無能與虛偽。