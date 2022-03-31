科技廠薪資也「通膨」台積漲薪8% 廣達全員加3000

全球通膨問題讓企業面臨各項生產成本上升挑戰，但搶人才大戰也仍持續上演，科技廠連薪資也要「通膨」。台積電 董事會劉德音昨表示，台積電每年4月年度例行性調薪，雖然都會將通膨因素納入考量，但今年調幅會讓「大家都會很開心」。無獨有偶，筆電大廠廣達昨也證實，因應通膨影響，將再次特別調薪，台灣總部全員加薪3000元台幣。

劉德音昨未公布調幅，但稍早市場傳出台積電今年例行調薪幅度將達8%，高於往年的3%至5%水準；針對調薪話題，劉德音的回應已證實調幅會不小。

台積電因應業務成長與技術開發需求，已連兩年都招募8000位新血，今年開出的職缺也逾8000名新進員工，在桃園、新竹、台中、台南及高雄皆有人才需求，將提供具競爭力薪資福利 ，碩士畢業新進工程師的平均年薪上看200萬元台幣。

目前正值科技業去年員工分紅「開獎」時刻，業界傳出驅動IC龍頭廠聯詠員工分紅較去年倍增，有人透露，今年領超過30個月，比去年倍增，光分紅就超過一整年年薪。業界人士說，分紅「開獎」將觸動園區敏感神經，預料近期各大廠留人、挖人角力將全面上演。

此外，位於桃園的廣達集團也趁4月清明連假來臨前，再度發出加薪利多。廣達去年10月曾啟動特別調薪措施，創下公司設立以來首例，這次又因應通膨影響，再次為台灣總部全員加薪3000元，有員工在網路上透露，等於半年內加薪1萬元，因此歡呼「謝謝老闆」。

廣達董事長林百里先前受訪時表示，廣達每個月都要加薪，按照每個人到職周年來調薪，但他笑稱，這兩年獲利可觀，大家反而對加薪無感了，反而認為獎金比較重要。