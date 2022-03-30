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國軍3年申退8109人 士兵占9成

台灣新聞組╱台北30日電
國防部統計，近三年申請退場共8109人，中低階士兵及士官占多數，主因很多人對軍中管教文化不適應。示意圖。（圖：陸軍司令部提供）
國防部統計，近三年申請退場共8109人，中低階士兵及士官占多數，主因很多人對軍中管教文化不適應。示意圖。（圖：陸軍司令部提供）

陸軍柳姓下士教育班長2020年11月於營區輕生，監委賴振昌及葉大華啟動調查指出，柳曾在服役時向上級長官表達有離開軍旅的想法，但長官沒有很積極重視其適應不良問題。據國防部統計，近三年申請退場共8109人，中低階士兵及士官占多數，主因很多人對軍中管教文化不適應。

陸軍司令部表示，尊重監察院所提建言與指導，將面對問題，徹底檢討；已依監察院報告研採多項精進作為，持續強化幹部關懷及敏感度，加強家屬連繫深度，防範憾事再發生。

賴振昌指出，國防部統計，近三年申請退場共8109人，包括軍官282人、士官511人、士兵7316人，其中士兵約占九成。賴振昌說，這是募兵制度推動以來的重要警訊，近年國防部辦理招募士官兵不易，惟有改善軍中管理文化、確實檢討相關人員管理及退場制度，方能穩定留才於國軍。

另外，俄烏戰爭引發台灣延長兵役或恢復徵兵制的討論，副總統賴清德昨到新竹縣新豐鄉明新科大演講時，就被台下師生提問延長兵役役期的問題，賴清德立即請台下1300多名學生以手機掃描投影布幕上的QR code線上投票，結果不出意料「不支持延長役期」壓倒性勝出，不過賴也強調，役期是否延長、要延長多久目前都還在討論階段，政府還沒有定論。

賴清德也說，談兵役延長，訓練更重要，不能浪費年輕人時間，基於國家安全，大家願意將人生寶貴的一段時間，去接受訓練，來保護國家，政府還在討論，收集意見中。

賴清德 國防部 投票

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