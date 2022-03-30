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喊綠能又不敢漲 蔡政府以拖待變逃避現實

記者 黃有容、吳亮賢
針對0303興達電廠事故造成全台停電，行政院長蘇貞昌（左）、經濟部長王美花（右）曾到立法院備詢，表示是人為造成，是故意或過失由檢調單位調查並將成立風險管控專責單位。（本報資料照片）
針對0303興達電廠事故造成全台停電，行政院長蘇貞昌（左）、經濟部長王美花（右）曾到立法院備詢，表示是人為造成，是故意或過失由檢調單位調查並將成立風險管控專責單位。（本報資料照片）

這次電價費率審議會，各界都以為，終於要破除過去「連七凍」了。畢竟合理反映電價成本，台電不用再「三分錢買燒餅還看薄厚」般摳摳省省，對邁向淨零碳排目標過渡期花費，也較合理。沒想到審議會竟破天荒想出「之後再議」「以拖待變」新招。

事實上，電價早就該漲，就連行政院副院長沈榮津在經濟部長任內，都親口說過，由於再生能源政策的推行，經濟部預估2025年的電價將比2017年漲33%；但是到目前為止，就只漲了3%。

再生能源發展，本來就需要過渡期，觀察歐洲愛爾蘭、德國等，在發展再生能源後的十年期間，電價都漲了十倍之多；台灣卻連在國際燃料已經上漲的現在，還遲遲不願面對現實。

台灣電價被政治綁架已經不算新聞，但是巧婦難為無米之炊，蔡政府把能源牛排菜單不斷搬出，要多少再生能源、台電要協助多少輸配電建設、設下強化電網、儲能設施等目標，結果最後卻不敢殺牛。如此的政策，不是跳票就是營養不良，說是為了全民而不漲電價，但卻不說，沒牛排吃的其實也是老百姓。

而行政院長蘇貞昌昨赴立法院停電專案報告。但事發已近一個月，口口聲聲要徹底檢討，對於最基本的產業損失估計，在報告中卻隻字未提，經濟部長王美花在立委追問下才坦言「沒有做全部統計」，不禁令人質疑，政府真有改過的決心？

大停電事故發生後，這把「尚方寶劍」砍向的，從來都不是負督導重責的高官，而是代罪羔羊基層小兵。

更讓人無言的是，在僅僅九頁的報告中，蘇院長竟花了半頁陳述「班班有冷氣」政績，自豪地說「幾十年做不到的現在完成了」，卻不提若經常跳電、停電，豈不成「班班有夠氣」？

德國

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