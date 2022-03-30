破天荒無決議 電價凍漲 6月底再議

針對興達電廠事故造成全台停電，行政院長蘇貞昌（左）、經濟部長王美花（右）曾到立法院備詢，表示是人為造成，是故意或過失由檢調單位調查。（本報資料照片）

電價到底該漲或該凍，各界爭議不休。經濟部昨天召開今年第一次電價費率審議會，決定今年4月到9月電價費率，歷經近3小時討論後，以「俄烏情勢不明朗」、「物價有僵固性」為由，會後破天荒宣布「沒有產生決議」，為史上第一回未做決定、暫時凍漲。經濟部表示，最晚6月底前會復開，待情勢明朗再決定。經此延宕，電價至少再「凍」3個月。

經濟部次長林全能表示，俄烏戰爭使國際燃料價格大漲大跌，審議會委員認為不應以短期波動調整電價，也避免影響物價，「待情勢較明朗後，擇期再召開臨時會議討論」，目前暫時維持平均電價每度2.6253元台幣。

電價審議會召開前，各方對電價是否調漲討論熱烈，儘管國際燃料價格大漲，電價理應調漲，但另一派認為，若再調電價將助漲物價通膨；綠營立委陸續釋出「只漲大戶」風向。昨天立委詢問行政院態度，行政院長蘇貞昌說，要尊重專業委員會，政府態度明確，要盡量撐住民生小商家，但原物料源頭漲得很厲害，讓台電一家公司一直扛下去，也撐不住。

林全能轉述審議委員認為，國際燃料市場大漲大跌已是「異常」，此時若以俄烏戰下的短期燃料價格來調漲電價，會對物價造成影響，物價又有僵固性，因此目前不適合做出電價調整案決定。

審議會決議，將在觀察和估燃料價格趨勢，等情勢較為明朗後，再召開電價審議臨時會議。林全能說，9月下旬還會有第二次電價審議會，因此委員共識是必須在上半年度找出適當時機，大約兩到三個月後、也就是6月底前召開臨時會。

另外，蘇貞昌昨赴立法院專案報告，為三○三興達電廠事故導致全台500餘萬戶停電，再度向受影響的民眾致歉。他表示，台電已修正「台灣電力股份有限公司人員獎懲標準適用要點」且發函公告，日後如有因未依操作程序執行或人為疏失，而造成重大事故或致公司重大損害者，最高給予一次記兩大過並免職或解雇處分。

處分基層人員引發立委質疑。經濟部長王美花答覆國民黨 立委曾銘宗質詢時表示，像三○三這樣的事故，其實是少見的嚴重錯誤，造成公司嚴重損害，得做最高處分。

而對於國民黨立委洪孟楷詢問，政府有無評估停電造成產業多少損失？王美花坦言，「沒有做全部統計」，洪孟楷質疑，全國工業總會統計產業損失金額，恐高達上百億元台幣，如今停電事故已過將近一個月，政府卻仍然沒有評估結果，「難道民進黨 政府對人民損失都沒放在心上？」