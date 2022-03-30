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堪比矽谷 竹科聯詠分紅破千萬 網羨慕：新竹錢淹腳目

記者巫鴻瑋／新竹30日電
竹科半導體大廠聯詠公布分紅獎金破千萬，讓網友非常羨慕。圖為聯詠科技竹北台元總部。（本報資料照片）
竹科半導體大廠聯詠公布分紅獎金破千萬，讓網友非常羨慕。圖為聯詠科技竹北台元總部。（本報資料照片）

工程師坐擁高薪已不稀奇，卻有位於新竹的科技公司昨天公布獎金分紅再次驚呆眾人，據聞平均上看30個月，甚至還有員工在PTT曬出薪資單，獎金分紅破千萬元台幣，引得大批網友朝聖，稱這年頭當工程師比當醫生還賺錢，也有人羨慕喊出「新竹錢淹腳目」，紛紛想應徵該公司。

據悉，開出優渥獎金的就是半導體IC設計大廠聯詠，昨天揭曉員工分紅，不少員工都已經接到獎金通知，雖然聯詠並未直接透露員工平均分紅有幾個月，不過據員工分析，今年可能是去年的一倍，上看30個月，更有網友估可能達50個月。

昨天下午疑似有聯詠員工將薪資明細貼出，獎金總額高達1120萬（台幣，以下同，約39.1萬美元），八位數的金額讓網友驚掉下巴，還稱看到那麼多個0差點數不過來，堪稱近年竹科最驚人的分紅金額，網友也紛紛猜測能拿到破千萬元分紅的一定也非普通員工，可能為主管級以上。

不過網友也分析，就算非主管級，工程師普遍也能分得300萬元（約10.5萬美元）以上的分紅獎金，平均更可能達500萬元（約17.4萬美元），即便是扣稅之後，仍可實領300多萬元，甚至比年薪還高出數倍，「薪情」堪比美國矽谷

不少網友紛紛留言新竹房價又要飆漲，喊出「竹北一坪100不是夢」，還有人笑稱難怪保時捷進駐竹北開旗艦店，也有網友問「公司是不是該加蓋直升機停機坪」讓員工搭私人直升機通勤上班，更有網友笑「長榮海運輸了」，可見聯詠千萬元分紅羨煞眾人。

台北中國時報報導，據了解，聯詠規畫將在2022年分派員工分紅獎金，預期將會在2022年的3月、6月、9月、12月等四個月分派分紅獎金，但前提是員工必須在職。法人指出，分紅獎金亮眼且分在2022年的各季底發放，除了能提高員工在職意願，又能激勵員工工作氣氛，又可望吸引外部人才加入聯詠，可達到多重綜效。

法人看好，聯詠OLED驅動IC將可望全面受惠於韓系、陸系面板廠擴大釋單，營運一路旺到下半年；另外在新產品車用TDDI及Mini LED等驅動IC出貨看增情況下，外界評估獲利仍可望優於2021年水準，再寫新高。

長榮 矽谷 房價

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